تظهر على الساقين.. 4 علامات تنذر بالإصابة بارتفاع ضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله:

ارتفاع ضغط الدم، المعروف بـ"القاتل الصامت" يمكن أن يؤثر على الجسم بأكمله، بما في ذلك الساقين.

وقال أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر الدكتور محمد صلاح، إنّ هناك علامات يمكن أن تظهر على الساقين تدل على ارتفاع في ضغط الدم.

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن تورم الساقين يمكن أن يشير إلى ارتفاع ضغط الدم، نتيجة تراكم السوائل في الأطراف السفلية، ما يؤدي لملاحظة تورما في الكاحلين والقدمين، خاصة عند الوقوف لمدة طويلة.

تشنجات العضلات

وأكد أنّ تشنجات العضلات يمكن أن تكون علامة من علامات ارتفاع ضغط الدم، ويرجع ذلك لضعف الدورة الدموية.

قرح الساقين

ظهور قرح صفراء أو حمراء على الساقين يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم، نتيجة ضعف الدورة الدموية.

تغير في لون الجلد

ظهور شحوب على الساقين، أو بقع على الجلد يمكن أن يشير لارتفاع ضغط الدم، نتيجة ضعف الدورة الدموية نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وقدّم محمد صلاح عدة نصائح للوقاية من ضغط الدم:

اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

تقليل تناول الملح.

عدم التدخين.

متابعة مستويات الكوليسترول.

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