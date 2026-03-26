إيران تشترط وقف الهجمات على حزب الله في اتفاق وقف إطلاق النار

كتب : وكالات

12:15 م 26/03/2026

صواريخ إيران

كشفت مصادر إقليمية مطلعة أن إيران أبلغت وسطاء بضرورة تضمين الساحة اللبنانية ضمن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة أن إنهاء المواجهة يرتبط بوقف العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله.

وأوضحت المصادر أن هذا الموقف جرى نقله منذ منتصف مارس، في إطار مساعٍ للتوصل إلى صيغة أوسع للتهدئة تشمل أكثر من جبهة.

في السياق ذاته، نقلت قناة برس تي في عن مسؤول إيراني أن طهران تسعى إلى أن يؤدي أي تفاهم مع واشنطن إلى إنهاء الحرب ليس فقط داخل إيران، بل أيضا ضد ما تصفه بـ"قوى المقاومة" في المنطقة.

من جانب آخر، أفاد مسؤول إيراني رفيع، في تصريحات لوكالة رويترز، بأن بلاده لا تزال تدرس مقترحا أمريكيا لوقف الحرب الإقليمية المستمرة منذ نحو شهر، مشيرا إلى أن طهران لم تحسم موقفها النهائي ولم ترفض العرض بشكل قاطع حتى الآن.

