كشفت مصادر إقليمية مطلعة أن إيران أبلغت وسطاء بضرورة تضمين الساحة اللبنانية ضمن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة أن إنهاء المواجهة يرتبط بوقف العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله.

وأوضحت المصادر أن هذا الموقف جرى نقله منذ منتصف مارس، في إطار مساعٍ للتوصل إلى صيغة أوسع للتهدئة تشمل أكثر من جبهة.

في السياق ذاته، نقلت قناة برس تي في عن مسؤول إيراني أن طهران تسعى إلى أن يؤدي أي تفاهم مع واشنطن إلى إنهاء الحرب ليس فقط داخل إيران، بل أيضا ضد ما تصفه بـ"قوى المقاومة" في المنطقة.

من جانب آخر، أفاد مسؤول إيراني رفيع، في تصريحات لوكالة رويترز، بأن بلاده لا تزال تدرس مقترحا أمريكيا لوقف الحرب الإقليمية المستمرة منذ نحو شهر، مشيرا إلى أن طهران لم تحسم موقفها النهائي ولم ترفض العرض بشكل قاطع حتى الآن.