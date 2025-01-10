لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الحلويات؟

الشعور بالعطش بعد تناول الحلويات أمر طبيعي، لكن الاعتدال في تناول السكريات وشرب كميات كافية من الماء يُساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتجنب الشعور بالعطش الشديد.

تأثير السكر على توازن السوائل في الجسم

وبحسب ما ورد عبر هيلث لاين، عند تناول الحلويات، يدخل السكر (الجلوكوز) إلى مجرى الدم بسرعة.

للحفاظ على توازن السكر في الدم، يسحب الجسم الماء من الخلايا إلى مجرى الدم لتخفيف تركيز السكر.

هذا السحب للماء من الخلايا يُرسل إشارات إلى الدماغ تُشعرك بالعطش، حيث يحاول الجسم تعويض نقص السوائل في الخلايا.

بمعنى آخر، يُخل السكر الزائد بتوازن السوائل في الجسم، فيُرسل الدماغ إشارة العطش لاستعادة هذا التوازن.

زيادة التبول

ارتفاع مستوى السكر في الدم يُحفز الكلى على إنتاج المزيد من البول لطرد السكر الزائد من الجسم.

زيادة التبول تُفقد الجسم المزيد من السوائل، مما يُزيد من الشعور بالعطش.

سرعة امتصاص السكريات

تُمتص السكريات بسرعة أكبر من غيرها من المواد الغذائية، مما يُؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وبالتالي إلى سحب سريع للماء من الخلايا والشعور بالعطش.

تأثير الأطعمة المالحة والحارة

تجدر الإشارة إلى أن الشعور بالعطش لا يقتصر على تناول الحلويات فقط، بل يُمكن أن يحدث أيضًا بعد تناول الأطعمة المالحة والحارة، حيث تُؤدي هذه الأطعمة أيضًا إلى اختلال توازن السوائل في الجسم.

متى يكون الشعور بالعطش مُقلقًا؟

إذا كان الشعور بالعطش شديدًا ومستمرًا حتى بعد شرب الماء، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن، وهو ما قد يُشير إلى الإصابة بمرض السكري.

إذا كان الشعور بالعطش مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ضبابية الرؤية، والإجهاد، والتبول المتكرر، فمن الضروري استشارة الطبيب.

نصائح للحد من الشعور بالعطش بعد تناول الحلويات

شرب الماء قبل وأثناء وبعد تناول الحلويات.

تناول الحلويات باعتدال.

اختيار الحلويات التي تحتوي على نسبة أقل من السكر.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مع الحلويات، حيث تُساعد الألياف على تنظيم امتصاص السكر.

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