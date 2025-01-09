مكسرات تحارب السرطان.. احرص على تناولها بين الوجبات

كتبت- شيماء مرسي:

تساهم المكسرات في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى السرطان.

ويساعد تناول الفول السوداني والجوز واللوز والفستق في الحماية من السرطان، إذ يسهم في مكافحة نمو الخلايا السرطانية وتقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم، بطانة الرحم، والبنكرياس، وفقًا لموقع "webmd".

كيف تساعد المكسرات في علاج السرطان؟

وتحتوي المكسرات والبذور على عدد كبير من المكونات الصحية للقلب، مثل البروتين والألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة وحمض ألفا لينولينيك، والفيتامينات والمعادن وفيتامين هـ والمغنيسيوم.

كما أن الالتهاب والإجهاد التأكسدي يؤديان دورا رئيسيا في تطور السرطانK وبالتالي فإن الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات الموجودة في المكسرات قد تسهم في مكافحة السرطان.

التأثيرات المضادة للأكسدة والالتهابات:

وتعمل مضادات الأكسدة على إزالة الجذور الحرة التي تساعد على حصر الجزيئات شديدة التفاعل وتحييدها، قبل أن تتمكن من إتلاف الحمض النووي للخلايا وبدء عملية السرطان.

وتعمل المركبات المضادة للالتهابات على تقليل تكوين الجذور الحرة وتمنع الإشارات الخلوية التي تدعم وتعزز تطور السرطان.

ألفا توكوفيرول:

هو أحد أشكال فيتامين E الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ويتواجد في اللوز والبندق.

جاما توكوفيرول وتوكوترينول:

وهما شكلان آخران من فيتامين هـ موجودان في الفستق والجوز وقد يوفران حماية مضادة للالتهابات ما يقلل من نمو الخلايا السرطانية.

السيلينيوم:

هو عنصر أساسي في العديد من الإنزيمات المضادة للأكسدة ويمكن العثور عليه بكثرة في الجوز البرازيلي.

الفلافونويدات والأحماض الفينولية:

هي مركبات نباتية تؤثر على التعبير الجيني وإشارات الخلايا وتعزز الإنزيمات المضادة للأكسدة والالتهابات.

دعم ميكروبات الأمعاء:

تعمل الألياف الغذائية وبعض المركبات النباتية على تغذية بكتيريا الأمعاء، ودعم الصحة العامة دون أن يتم تكسيرها بواسطة الإنزيمات الهضمية.

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