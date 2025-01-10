5 عصائر تطرد السموم من جسمك بعد تناولها فورا

هناك عصائر "تطرد السموم" من الجسم بشكل فوري بعد تناولها، الجسم لديه آليات طبيعية للتخلص من السموم، مثل الكبد والكلى والجهاز الهضمي. ومع ذلك، هناك بعض العصائر التي تحتوي على عناصر غذائية قد تدعم هذه العمليات الطبيعية وتساهم في تحسين الصحة العامة والشعور بالانتعاش.

إليك 5 عصائر غنية بالعناصر الغذائية المفيدة التي قد تدعم وظائف الجسم الطبيعية للتخلص من السموم، news18.

عصير البنجر الشمندر

يحتوي البنجر على البيتالين، وهو مضاد أكسدة قوي يدعم وظائف الكبد ويساعد في إزالة السموم، غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، ويحتوي على النترات التي قد تحسن تدفق الدم.

عصير الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ، الكرفس، الخيار

غنية بالكلوروفيل الذي يُعتقد أنه يساعد في إزالة السموم والمعادن الثقيلة، مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف.

عصير الجزر

غني بفيتامين أ الذي يدعم صحة الكبد والجهاز الهضمي، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

عصير الليمون والزنجبيل

الليمون غني بفيتامين سي الذي يعزز وظائف الكبد، الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات وقد يحسن الهضم.

عصير الأناناس

يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد في الهضم، مصدر جيد لفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

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