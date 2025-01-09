لا ترمِها.. قشور هذه الفاكهة تطهر الرئتين من السموم

كتبت- شيماء مرسي:

قشور البرتقال مليئة بالمركبات والعناصر الغذائية المفيدة التي يمكن أن تفيد الجسم، خاصة إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس.

وتتسبب السموم أو المواد المسببة للحساسية الموجودة في الهواء الذي نتنفسه إلى تهيج والتهاب أنسجة الرئة الحساسة، ولكن قد يساعد قشر البرتقال على تطهير الرئتين من السموم، وذلك بفضل خصائصه وتأثيراته، وفقًا لموقع "هيلث".

ما فوائد قشر البرتقال؟

البرتقال مليء بالعناصر الغذائية والإنزيمات التي تساعد الجسم على الأداء بشكل أفضل، كما أن قشور البرتقال غنية بالفلافونونات، وهي مضادات أكسدة قوية تسهم في تقليل الضرر التأكسدي ومحاربة الجذور الحرة.

ومن ضمن خصائص قشر البرتقال المذهلة والمفيدة هي قدرته على تقليل الهيستامين والتهيج، لذا فهو فعال للغاية لتطهير الرئة.

استخدامات قشر البرتقال:

توفر قشور البرتقال دعما فعالا ضد ضيق التنفس، وأيضًا تسهم في تطهير الرئة عن طريق تكسير الاحتقان والمساعدة في طرده.

كما أن تناول قشور البرتقال تحتوي على فيتامين سي وأ، والإنزيمات، والألياف، والبكتين، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة أعراض البرد والإنفلونزا.

وقد يكون طعم مذاق قشور البرتقال "مر" عند تناوله بمفرده، لذا يفضل كثيرون إضافته إلى وصفات أخرى.

ومن السهل إضافته إلى العصائر ويمكن أن يؤدي خلطه مع مكونات أخرى إلى جعل المذاق لذيذ.

يمكن إضافة مسحوق قشر البرتقال المجفف إلى الحمام للحصول على تأثير علاجي عطري لتطهير الرئتين من الاحتقان أو تهيج الجهاز التنفسي الآخر.

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