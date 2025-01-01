مفعوله سريع.. نوع من الطعام يقوي الصحة الجنسية لدى الرجال

كتبت- آلاء نبيل:

حمص الشام من الأطعمة الشهية والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا حيويًا في صحة الرجل.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن حمص الشام غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما يساهم الحمص في تعزيز وظائف الكبد من خلال مساعدته على تصفية السموم من الجسم.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لمصراوي، أن حمص الشام غني بالألياف التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، كما يساهم البوتاسيوم الموجود في الحمص في تنظيم ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الحديد الموجود في الحمص يساهم في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، ما يحسن الدورة الدموية ويدعم الأعضاء الحيوية، بما في ذلك العضو الذكري، ما يعزز الصحة الجنسية.

وأشار "القيعي" إلى أن الحمص غني بالزنك، وهو معدن أساسي لإنتاج هرمون التستوستيرون، الذي يعمل على تعزيز الصحة الجنسية، إذ يلعب التستوستيرون دورًا هامًا في الرغبة الجنسية والقوة الجنسية لدى الرجال.











اقرأ أيضا:

يقوي قلبك ويحمي من السكتة الدماغية.. نوع شاي يقي من الزهايمر

هذا ما يحدث الكوليسترول والجسم عند تناول الفول.. لن تتوقع

قلة فلوس وفقر وتحذيرات لـ 3 أبراج الفترة القادمة

ثرواتهن بالمليارات.. 25 صورة لأغنى النساء في العالم لعام 2024

"المعازيم اتصدموا".. عريس يترك عروسه يوم زفافهما- والسبب مفاجأة





