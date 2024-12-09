لن تصدق ما يحدث للكبد والقلب عند الإفطار بالبطاطس المحمرة.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

البطاطس المحمرة من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ويحرصون على تناولها في وجبة الإفطار دون التفكير في تأثيرها على الصحة، وخاصة على صحة القلب والكبد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن البطاطس المحمرة غنية بالدهون المشبعة التي ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي، وخاصة الضار في الدم. وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن تناول البطاطس المحمرة الغنية بالسعرات الحرارية الزائدة خلال وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وهي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والكبد.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن عملية القلي العميق التي تمر بها البطاطس قد تؤدي إلى تكوين الدهون المتحولة، وهي من أخطر أنواع الدهون على الصحة، حيث ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وبيّن أن هذه الدهون تسبب ضغطًا على الكبد، العضو المسؤول عن معالجة الدهون في الجسم، ما يزيد من العبء عليه ويؤدي إلى تراكم الدهون وتلفه على المدى الطويل.

ونصح "القيعي" بتناول البطاطس المحمرة بكميات قليلة، والابتعاد عن تناولها كوجبة إفطار، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من البطاطس بطرق صحية مثل سلقها أو شويها، وتوجيه الجسم نحو تناول العناصر الغذائية الصحية مثل الخضروات والفواكه لدعم صحة الجسم.

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