عدوى شائعة تزيد من إحتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة أوسلو وهلسنكي أن زيادة الإصابة ببعض أنواع السرطان في البلدان الصناعية قد يكون مرتبطا بنوعين معينين من الإشريكية القولونية (E.coli)، ويمكن أن يسبب التهابات في المسالك البولية والدورة الدموية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وتنتج هذه السلالات مادة كيميائية تسمى كوليباكتين التي تضر الحمض النووي وارتبطت بالإصابة بسرطان الأمعاء.

وقد يسهم التخلص من هذه السلالات الضارة في تقليل الحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات التي تسببها هذه السلالات، وخطر الإصابة بالسرطان.

الإشريكية القولونية هي مجموعة متنوعة من البكتيريا التي تكون عادة غير ضارة وتعيش في أمعاء البشر والحيوانات.

واستخدم الباحثون المراقبة الجينية لتعقب سلالات مختلفة من الإشريكية القولونية في دول، مثل المملكة المتحدة والنرويج والباكستان وبنجلاديش.

وركزت الدراسة على سلالتين هما الأكثر شيوعا في الدول الصناعية، والتي تسبب التهابات في مجرى الدم والجهاز البولي، بدلا من التسمم الغذائي.

كما إن الدول الصناعية لديها معدلات أعلى من سرطان الأمعاء والمثانة والبروستاتا.

واستخدام الجينوميات على نطاق واسع لتعقب سلالات الإشريكية القولونية يسمح ببدء رؤية الروابط المحتملة بين سلالتين من الإشريكية القولونية ومعدلات الإصابة بالسرطان.

ويمكن العثور على الإشريكية القولونية في العديد من الأشكال في جميع أنحاء العالم.

ويساعد الوصول إلى البيانات الجينية العالمية في الكشف عن الاتجاهات الجديدة، مثل الروابط المحتملة بين السلالات في الدول الصناعية والمخاطر المتعلقة بالسرطان.

ويمكن أن توفر اللقاحات أو التدخلات الأخرى التي تستهدف هذه السلالات من الإشريكية القولونية فوائد صحية عامة كبيرة، مثل تقليل عبء الالتهابات، والحاجة إلى المضادات الحيوية ومخاطر السرطان التي قد تكون مرتبطة بالتعرض للكوليباكتين.

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