7 علامات تنذر بضعف الدورة الدموية.. أبرزها تساقط الشعر

قد يؤدي الطقس البارد إلى ضعف الدورة الدموية، وقد يحدث ذلك عندما يتداخل شيء ما مع تدفق الدم، مثل تراكم اللويحات أو جلطات الدم أو الأوعية الدموية الضيقة، وهذا التداخل يمكن أن يعيق وصول الأكسجين والعناصر المغذية إلى الأنسجة والعضلات والأعضاء، ما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض التي يجب مراقبتها.

وفيما يلي نوضح لكم أبرز 7 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

- شحوب الجلد

يحدث بسبب قلة تدفق الدم، ما يقلل من عدد خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين. كما قد يصبح الجلد جاف وباهت.

- الدوالي

هي أوردة منتفخة وملتوية تظهر غالبا في الساقين، وقد تحدث بسبب ضعف صمامات الأوردة، ما يتسبب في تجمع الدم بدلا من تدفقه بكفاءة إلى القلب.

وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تتفاقم مع مرور الوقت، لذا من المهم زيارة الطبيب إذا كانت لديك دوالي أو أعراض مثل الألم أو التورم.

- تساقط الشعر

قد يشير إلى ضعف الدورة الدموية، فعندما لا يصل الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، يصبح الشعر هشا وضعيفا، ما يؤدي إلى تساقطه.

وفي الطقس البارد أو لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تؤثر على الدورة الدموية، قد يكون هذا العامل مساهما في تساقط الشعر.

- التعب والإرهاق

قد يشير الشعور المستمر بالتعب أو الخمول إلى ضعف الدورة الدموية. فعندما يكون تدفق الدم مقيدا، تفتقر العضلات والأنسجة إلى الأكسجين والعناصر المغذية التي تحتاجها، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر.

كما أن ضعف الدورة الدموية يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، ما يجعلك تشعر بالبرد أكثر من المعتاد.

- الشعور بالبرد

قد يدل الشعور بالبرد المستمر على ضعف الدورة الدموية. ففي حالات مثل متلازمة رينود، يتوقف تدفق الدم بشكل صحيح إلى أطراف الأصابع والقدمين، ما يؤدي إلى تغير لون الجلد إلى الأبيض أو الأزرق. ويمكن أن يسبب ذلك أيضا ألما ووخزا في الأطراف.

- تقلصات مؤلمة

إذا كنت تعاني من تقلصات أو آلام في الساقين أثناء ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك نتيجة لضعف الدورة الدموية. وعندما لا يتمكن الدم من تلبية احتياجات العضلات بسبب تدفق الدم غير الكافي، يحدث التشنج.

وإذا استمر الألم بعد الراحة وظهر مع كل حركة، قد يكون ذلك مؤشرا على وجود مشكلة في الدورة الدموية.

- الجروح بطيئة الالتئام

إذا لاحظت أن الجروح أو الإصابات تستغرق وقتا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون ذلك بسبب ضعف الدورة الدموية. ويشير عدم وصول الدم إلى المنطقة المصابة إلى وجود صعوبة في توفير الخلايا المناعية اللازمة للشفاء، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

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