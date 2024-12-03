تحذير من تناول نوع توت مع هذا الدواء

- د ب أ

حذر مركز استشارات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية من تناول توت جوجي بالتزامن مع أدوية سيولة الدم، محذرا من تفاعلات دوائية خطيرة قد تؤدي إلى زيادة خطر النزيف.

وأوضح المركز أن توت جوجي قد يتداخل مع عمل بعض أدوية سيولة الدم، خاصة تلك التي تعتمد على فيتامين ك، ما يؤدي إلى تراكم هذه الأدوية في الجسم وزيادة تأثيرها، وبالتالي، فإن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية يجب عليهم توخي الحذر الشديد قبل تناوله واستشارة الطبيب المعالج أولاً.

بالرغم من التحذيرات، إلا أنه يعتبر مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل فيتامين C والحديد والكالسيوم والكاروتينات والألياف الغذائية، التي تُسهم في تعزيز الصحة العامة وتقوية جهاز المناعة.

الاعتدال هو المفتاح

من الضروري تناوله باعتدال وخاصة المجفف منه، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في نسبة السكر في الدم، حيث يحتوي على نسبة عالية من السكريات تصل إلى 46%.

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