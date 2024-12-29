كنز في منزلك.. نوع طعام يحميك من ارتفاع ضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع ضغط الدم أو ما يطلق عليه "القاتل الصامت"، يمكن أن يسبب مشكلات كثيرة في حياتنا ويعيق الحياة اليومية مما يشعر المريض بحالة من التعب والتوتر الشديد.

وهناك أطعمة كثيرة يمكن أن تدخل في نظامنا الغذائي وتحافظ على الجسم من تلك المرض الخطير.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الطماطم من الخضروات المنزلية التي لا تخلوا من منزلنا، وتناول مقدار حبة يوميا يمكن أن يساعدك على الوقاية من الأمراض، لأنها تحمل في طياتها العديد من الفوائد الصحية، وتقي من ضغط الدم المرتفع؛ لأنها تحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الطماطم يمكن تضمينها في النظام الغذائي طوال الوقت على سفرة الإفطار، بحيث تمد الجسم بالمعادن والألياف والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

وأكدت على أنه هناك أطعمة أخرى تقي من ضغط الدم المرتفع والتي تتمثل فيما يلي:

الفواكه والخضروات الملونة.

اللفت والجزر.

الموز والأفوكادو.

الخيار.

الحبوب الكاملة، مثل الشعير والأرز البني.

البقوليات.

الحمص والعدس والفول.

الألبان قليلة الدسم.

اللوز والجوز والقرع.

الأسماك الدهنية.

وقدمت نصائح إضافية لضغط دم صحي تتمثل فيما يلي:

قلل من الملح.

اشر ب الماء الكثير.

ممارسة الرياضة.

قلل التوتر.

اتبع نظام غذائي صحي.

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