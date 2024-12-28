يعشقه كثيرون.. مشروب شهير يخفض ضغط الدم ويقي من السكتة الدماغية

كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن يمكن التحكم في مستوياته من خلال الاختيارات الغذائية الصحية.

وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة PLOS ONE أن تناول كوب يوميا عصير البرتقال يمكن أن يحافظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقد يسهم تناول هذا المشروب الذي يحتوي فقط على السكر الطبيعي في خفض ضغط الدم داخل الشرايين عندما ينبض القلب.

كما أن عصير البرتقال بجانب خفض ضغط الدم فهو يحمي من أمراض القلب ويقلل الالتهاب ويمنع تسوس الأسنان، وذلك بفضل احتوائه على الفيتامينات والفلافونويد.

فوائد أخرى لـ عصير البرتقال:

-يساعد في تكوين الكولاجين.

-يعزز صحة الأمعاء.

-يحسن صحة العين.

-تقوية جهاز المناعة.

-يحمي من حصوات الكلى.

-صحة الجهاز الهضمي.

-ترطيب الجسم.

-يحسن الصحة الإدراكية.

-إمداد الجسم بالطاقة.

-تعزيز امتصاص الحديد.

-جيد لصحة العظام.

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