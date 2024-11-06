لماذا تؤلم جروح الورق أكثر من الجروح العميقة؟

من منا لم يتعرض لجرح مؤلم بسبب ورقة؟ تلك الإصابة البسيطة التي تتركنا نتساءل: لماذا تؤلمنا هكذا؟ الإجابة تكمن في تركيبة أجسادنا وحساسيتها المفرطة.

أصابعنا وشفاهنا، تلك المناطق التي نستخدمها باستمرار، تحتوي على شبكة عصبية كثيفة للغاية تلتقط حتى أدنى إحساس عندما تصيبنا ورقة حادة، فإنها تهيج هذه الأعصاب بشكل مباشر، مما يرسل إشارات ألم قوية إلى الدماغ.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "ستادي فايندز"، إن أدمغتنا تحتوي على مناطق متخصصة لاستقبال الإشارات القادمة من هذه الأجزاء بدقة عالية. وقدرات الاستشعار الرائعة هذه تجعل إصابات الأصابع والشفاه واللسان أكثر إيلاماً.

كما أن هذه المناطق شديدة الحساسية وهي أيضاً أجزاء نستخدمها طوال الوقت.

وتميل الجروح في الأصابع والشفاه واللسان إلى إعادة الفتح طوال اليوم، ما يحكم على المصاب بتخفيف الألم مراراً وتكراراً.

وأخيراً، فإن عمق الجرح الذي يسببه الورق يعد مثالياً لكشف وإثارة الألياف العصبية للجلد دون إتلافها بالطريقة التي يمكن أن تلحق بها إصابة أعمق وأكثر تدميراً تضعف قدرتها على توصيل الألم.

ويوصي الأطباء بإجراءات لتقليل الانزعاج الناتج عن جرح الورق.

أولاً، اغسل الجرح في أسرع وقت ممكن بالماء والصابون. سيقلل هذا من فرصة الإصابة بالعدوى ويساعد الجرح على الالتئام بسرعة.

وثانياً، حافظ على الجرح نظيفاً، وإذا أمكن، قم بتغطيته بضمادة صغيرة لبضعة أيام لتخفيف الجرح والحد من إعادة الفتح.

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