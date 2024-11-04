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أرخص 5 أماكن لـ شراء الملابس الشتوية.. أسعار "على قد الإيد"

01:00 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

الملابس الشتوية

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كتب – سيد متولي

مع اقتراب فصل الشتاء، يبحث كثيرون عن أفضل الأماكن لشراء الملابس الشتوية الثقيلة بأسعار في متناول اليد.

ويقدم مصراوي خدمة تتمثل في استعراض 5 أماكن تستطيع منها شراء الملابس الشتوية بأسعار رخيصة.

وكالة البلح

وكالة البلح، في وسط القاهرة، من أشهر الأماكن التي تعرض الملابس بأسعار منخفضة في متناول اليد، وتناسب الطبقة المتوسطة، ويمكنك العثور على ملابس شتوية لجميع الأعمار بأسعار تبدأ من 80 جنيها، باختلاف القطع.

العتبة

أحد أشهر الأسواق في مصر، في منطقة العتبة، إذ يمكنك شراء مختلف أنواع الملابس بأسعار مميزة، حيث تبدأ من 100 جنيه.

سوق الموسكي

أحد أرخص الأماكن التي تبيع الملابس بأسعار مميزة، إذ تجد به الملابس المستعملة والجديدة بأسعار تبدأ من 75 جنيها.

سوق الجمعة

أحد أقدم الأماكن في القاهرة، بمنطقة السيدة عائشة، والتي يمكنك من خلالها شراء الملابس بأسعار مخفضة لن تتوقعها، إذ قد تبدأ من 100 جنيه باختلاف سعر القطعة.

سوق الجيزة

يقع في ميدان الجيزة بجوار السنترال، ويعد مقصدا للعديد من المصريين الذين يبحثون عن شراء الملابس الشتوية بأسعار مخفضة، قد تبدأ من 150 جنيها.

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