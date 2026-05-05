كشف مصدر بمترو الأنفاق حقيقة إجراء تعديلات في مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو "الخط الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، إنه لا توجد أي تعديلات في مواعيد المترو بالخط الثالث خلال المباراة، لافتًا إلى انتظام عمليات التشغيل اليومية وفق المواعيد المعتادة.

وأضاف المصدر أن التعديلات التي تحدث في المباريات التي يستضيفها استاد القاهرة تتعلق بتقليل زمن التقاطر بين القطارات على الخط، وتحدث عندما تكون مواعيد المباريات متأخرة، للمساعدة في نقل الجماهير بسهولة، ولكن مباراة الأهلي اليوم تُقام في وقت مبكر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً على ملعب استاد القاهرة، ضمن بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

من المقرر نقل مباراة الأهلي وإنبي اليوم في بطولة الدوري المصري عبر قناة ON SPORT ماكس.