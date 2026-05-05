إعلان

مصدر يكشف حقيقة تغيير مواعيد المترو اليوم بسبب الأهلي وإنبي

كتب : محمد نصار

01:49 م 05/05/2026 تعديل في 01:52 م

المترو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بمترو الأنفاق حقيقة إجراء تعديلات في مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو "الخط الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، إنه لا توجد أي تعديلات في مواعيد المترو بالخط الثالث خلال المباراة، لافتًا إلى انتظام عمليات التشغيل اليومية وفق المواعيد المعتادة.

وأضاف المصدر أن التعديلات التي تحدث في المباريات التي يستضيفها استاد القاهرة تتعلق بتقليل زمن التقاطر بين القطارات على الخط، وتحدث عندما تكون مواعيد المباريات متأخرة، للمساعدة في نقل الجماهير بسهولة، ولكن مباراة الأهلي اليوم تُقام في وقت مبكر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً على ملعب استاد القاهرة، ضمن بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

من المقرر نقل مباراة الأهلي وإنبي اليوم في بطولة الدوري المصري عبر قناة ON SPORT ماكس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواعيد المترو ستاد القاهرة الأهلي وإنبي مترو الأنفاق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تهديد يوريسيتش ونهاية توروب.. مدربو القمة ما بين حلم التتويج بالدوري وشبح
رياضة محلية

تهديد يوريسيتش ونهاية توروب.. مدربو القمة ما بين حلم التتويج بالدوري وشبح
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
مفاجأة لـ الفارس الأبيض.. خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الزمالك وسموحة
علاقات

مفاجأة لـ الفارس الأبيض.. خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الزمالك وسموحة
"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
رياضة محلية

"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وإتاحة الصكوك والسندات
أخبار مصر

الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وإتاحة الصكوك والسندات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز