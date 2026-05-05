تحذيرات بريطانية من انهيار وقف النار في هرمز وتراجع الثقة بالملاحة

كتب : وكالات

02:20 م 05/05/2026

بريطانيا

حذر مستشار سابق للأمن القومي البريطاني من أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يواجه خطر الانهيار، في ظل تقارير تتحدث عن تبادل لإطلاق النار بين الطرفين في مضيق هرمز.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أعرب اللورد ريكيتس عن شكوكه بشأن جدوى الخطة الأمريكية الهادفة إلى مرافقة السفن التجارية عبر المضيق، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يشهد وجود مئات السفن العالقة، مقارنة بمرور عشرات السفن يوميا قبل تصاعد التوتر.

وأوضح أن مرافقة جميع السفن أمر غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تعرض سفينة واحدة أو اثنتين لهجوم قد يؤدي إلى فقدان قطاع الشحن الثقة بشكل كامل في إمكانية العبور الآمن عبر هذا الممر الحيوي.

وشدد على أن الضمان الحقيقي لتأمين الملاحة يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع إيران، باعتباره الخيار الوحيد القادر على توفير مرور آمن ومستقر للسفن.

