ما الذي يحدث لجسمك عند تخطي وجبة الإفطار يوميا؟

تخطي وجبة الإفطار، على الرغم من شيوعها، قد يؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية على الصحة.

إليك بعض النقاط التي توضح ما يحدث لجسمك عند اتباع هذا العادة، وفقًا لموقع medicalxpress.

تذبذب مستوى السكر في الدم:

بعد فترة طويلة من عدم تناول الطعام (أثناء النوم)، يحتاج الجسم إلى الوقود. تخطي الإفطار يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، مما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق، وصعوبة التركيز، وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

تباطؤ عملية الأيض:

عندما لا يتناول الجسم الطعام في الصباح، يعتقد أنه يدخل في وضع "الاقتصاد في الطاقة"، مما يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض. هذا يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بمعدل أقل، مما قد يساهم في زيادة الوزن على المدى الطويل.

زيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية:

الشعور بالجوع الشديد بسبب تخطي الإفطار قد يدفعك إلى تناول وجبات غنية بالدهون والسكر والكربوهيدرات المكررة، مما يؤثر سلبًا على صحتك.

ضعف الجهاز المناعي:

يعتمد جهاز المناعة على العناصر الغذائية الموجودة في الطعام للعمل بكفاءة. عدم تناول وجبة الإفطار يضعف هذا الجهاز ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

عدم تناول الطعام في الصباح بانتظام قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.

زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة:

تشير بعض الدراسات إلى أن تخطي وجبة الإفطار قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والنوع الثاني من السكري.

لماذا تعتبر وجبة الإفطار مهمة؟

تزويد الجسم بالطاقة:

الإفطار هو الوقود الذي يحتاجه الجسم للبدء بيومه.

تحسين الأداء العقلي:

وجبة إفطار صحية تساعد على تحسين التركيز والذاكرة والقدرة على التعلم.

تنظيم الوزن:

تناول وجبة إفطار صحية يساعد على تنظيم الشهية طوال اليوم ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

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