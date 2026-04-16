أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة في تصريحات لمصراوي؛ ترشيح الفنان العالمي الدكتور رضا الوكيل، لرئاسة دار الأوبرا المصرية، خلفًا للدكتور علاء عبدالسلام.

كان الوكيل قد شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا المصرية منذ مارس 2009 وحتى مارس 2017، ثم عاد للعمل بجانب عمله في دار الأوبرا إلى أكاديمية الفنون، حيث عمل في المعهد العالي للموسيقى (الكونسيرفاتوار)، قسم الغناء الأوبرالي، بعد انتهاء فترة الندب بدار الأوبرا، وهو يعمل حتى الآن بالتدريس بجانب عضويته في فرقة سوليست أوبرا القاهرة.

ودرس الوكيل الغناء في كونسيرفاتوار القاهرة على يد جيلان رطل وفيوليت مقار، وفي إسبانيا على يد إيمجارد سيفريد، وحصل على الدكتوراه في الغناء من كونسيرفاتوار القاهرة بعد منحة دراسية مقدمة من سفارة فرنسا للدراسة في "الإكول نورمال" للموسيقى بباريس تحت إشراف كارولين دوما وميشال رو.

كما حصل على دبلومة الكونسيرتيست، وهي أعلى شهادة في "الإكول نورمال"، بتقدير امتياز وبالترتيب الأول على الكلية.

وقدم الوكيل أدوار الباص الرئيس في العديد من الأوبرات الشهيرة مثل "لابوهيم"، "توسكا"، "مدام بترفلاي"، "توراندوت"، "صيادو اللؤلؤ"، "كارمن"، "تاييس"، "أنس الوجود"، "حلاق أشبيلية"، "السيد بروسكينو"، "إكسير الحب"، "إلتروفاتوري"، "عايدة"، "الحفل التنكري"، "ريجوليتو"، "لاترافياتا"، و"الناي السحري"، بالإضافة إلى دور "رامفيس" والملك في الإنتاج العالمي لأوبرا "عايدة" (الأهرام 1987، الأقصر 1997، الأهرام 98، 99، 2000، 2002، 2010).

وفي القاهرة، قدم أدوارًا رئيسية مثل "دون جيوفاني"، "كونت ألمافيفا"، و"دون ألفونسو"، وذلك في أولى النسخ العربية لأوبرات موتسارت مثل "دون جيوفاني" و"زواج فيجارو"، والتي قام بترجمتها الدكتور علي صادق.

وشارك الوكيل منذ عام 1987 في عروض دولية في دول مثل يوغوسلافيا، بلغاريا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، الصين، أمريكا، تشيلي، بنما، وفرنسا.

كما شارك في عروض على مسارح دار أوبرا "باستي" وأفينيون ونيم في أوبرا "الحفل التنكري" و"حلاق أشبيلية" بأوبرا "كوميك باريس" (1996)، و"فيدورا" (1995) بدار أوبرا "كابيتول" في تولوز، و"ريجوليتو" (1997)، و"شمشون ودليلة" بأوبرا "مونبلييه" (1998).

وشارك أيضًا في مهرجان "ماسينيه" في سان إتيان بفرنسا بدور "تيمور" في أوبرا "الملك لاهور" عام 1999، الذي قدمه أيضًا في بوردو، وعاد ثانيةً إلى تولوز حيث قدم أوبرا "مدام بترفلاي" (1999)، وأوبرا "توراندوت" (1999) في دار أوبرا "باستي"، و"كارمن"، و"حكايات هوفمان"، و"ريجوليتو" (2000) في جينوفا، إيطاليا.

وفي مجال الحفلات، قدم في أبريل 2010 حفل جالا صولو مع المايسترو الإنجليزي العالمي جون ريتر في القاعة الرئيسية "كارنيجي هول"، وقدم الريكويم لفوريه في مهرجان باليونان (يوليو 2010).

كما قدم أوبرا "عايدة" في الصين، وقدم في مصر عدة أعمال بدار الأوبرا المصرية مثل "عايدة"، "ميرامار"، "إكسير الحب"، "توسكا"، "الحفل التنكري" و"لاكميه"، بالإضافة إلى الريكويمات لكلًا من فيردي، موتسارت، فوريه، دوروفلي، وبرامز.

وحصل الدكتور رضا الوكيل على العديد من الجوائز والمراكز في المسابقات المحلية والدولية، منها المركز الأول في مسابقة الموسيقى والغناء الأوبرالي بالمجلس الأعلى للثقافة عام 1983، والمركز الأول في مسابقة "بلاسيدو دومينغو" بدار أوبرا باريس 1994، والمركز الرابع في مسابقة الغناء الأوبرالي العالمية في باريس 1994، والجائزة الأولى الكبرى وجائزة الجمهور في مسابقة "تولوز" العالمية للغناء 1994 بفرنسا. كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب والفنون عام 1994.

تعيين أحمد سعودي مدير مكتب وزير الثقافة السابق بهيئة الكتاب



