أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن صحابة رسول الله ﷺ يمثلون واحدة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإسلام بعد النبي.

وأوضح خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون على قناة دي إم سي، أن الصحابة كانوا خير رجال الأمة، وتميزوا بالتقوى والإخلاص وخشوع القلوب، مشيرًا إلى أنهم يحتلون أعلى منزلة بعد رسول الله ﷺ.

وأضاف أن الحديث عن الصحابة هو حديث عن صفوة البشر، لافتًا إلى أن القرآن الكريم لم يمدح النبي فقط، بل امتدح كذلك الذين آمنوا به ورافقوه، في دلالة على عظيم مكانتهم.

وأشار إلى أن فضل الصحابة ورد في العديد من آيات القرآن، مؤكدًا أنهم حملوا رسالة الإسلام، وحفظوا الوحي، وكانوا درعًا لحماية الشريعة ونشرها.

وشدد الجندي على أن الصحابة بشر جرت عليهم سنن الحياة، فأخطأوا وأصابوا، ليكونوا نموذجًا واقعيًا يُحتذى به، ويتعلم من خلاله الناس كيفية التعامل مع الأخطاء وإصلاحها داخل المجتمع.

فيديو- خالد الجندي يوضح الفرق بين المغفرة والرحمة وسر قوله تعالى (الغفور ذو الرحمة)