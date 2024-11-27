إذا كنت تعاني التهابات المفاصل.. تجنب هذا الأطعمة

التهاب المفاصل مرض مزمن مؤلم يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة. بالإضافة للعلاجات الطبية، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في إدارة الأعراض وتقليل الالتهاب.

إليك قائمة بأطعمة يجب تجنبها أو تقليلها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، وفق لما جاء في موقع " ويب ميد، وهيلث لاين" المعني بالصحة:

1. الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة:

الأسباب: غنية بالدهون المتحولة والسكريات المضافة والصوديوم، والتي تزيد الالتهاب وتزيد من الوزن، مما يزيد الضغط على المفاصل.

الأمثلة: الوجبات السريعة، الأطعمة المقلية، النقانق، اللحوم المصنعة، الحلويات، المشروبات الغازية.

2. السكريات المضافة:

الأسباب: تزيد من الالتهاب وتؤدي إلى زيادة الوزن، مما يزيد الضغط على المفاصل.

الأمثلة: الحلويات، المشروبات الغازية، العصائر المحلاة، المربى، الكيك.

3. اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة:

الأسباب: تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تزيد الالتهاب، واللحوم المصنعة غنية بالملح والنتريت.

الأمثلة: اللحوم الحمراء، النقانق، البيكون، اللحم البقري المعالج.

4. الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة:

الأسباب: تزيد من الالتهاب وتساهم في زيادة الوزن.

الأمثلة: الأطعمة المقلية، المارجرين الصلب، بعض أنواع الزيوت النباتية المهدرجة.

5. الأطعمة الغنية بالغلوتين:

الأسباب: بعض الدراسات تربط بين الغلوتين وزيادة الالتهاب لدى بعض الأشخاص.

الأمثلة: القمح، الشعير، الشوفان (إذا كان ملوثًا بالغلوتين)، والمنتجات المصنوعة منها مثل الخبز والمعكرونة.