لا تتناوله أبدا.. هذا الجزء من الدجاج يدمر صحتك

كتب- أحمد الضبع:

لا شك أنّ الدجاج، من الأطعمة الأساسية على موائد العديد من الأسر المصرية، ولكن هل تعلم أن هناك أجزاء معينة منه تضر بصحتك؟

وتعليقًا على ذلك، أكدت الدكتورة لمياء حسني، أخصائي التغذية العلاجية، أن جلد الدجاج يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، محذرة من تناول الجلد لأنه يعد مصدرًا للبكتيريا والطفيليات، خاصة إذا لم يتم طهيه جيدًا.

ونصحت "حسني" في تصريحات لـ"مصراوي" بأنه تناول الدجاج مسلوقًا يفضل نزع الجلد والتخلص منه، لأنه يحتوي على دهون ضارة، مشيرة إلى أنّ تحمير الدجاج في السمن أو الزيت، أو طهيه في عن طريق الشوي، يقتل البكتيريا، ويجعله صالحًا للاستخدام الصحي.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أنه في حالة تناول الدجاج مسلوقًا يمكن اختيار قطع خالية من الجلد مثل الصدور التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة.

وأشارت إلى ضرورة طهي الدجاج جيدًا للتخلص من أي بكتيريا ضارة، مع تنظيفه بشكل جيد قبل الطهي، وغسله بالماء والصابون للتخلص من أي بكتيريا.

واختتمت بالقول إنّ تناول الدجاج بشكل عام يعتبر جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، لأنه مصدر غني بالبروتين، وهو عنصر أساسي لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات ب والزنك والحديد.

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