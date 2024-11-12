علامات تنذر بخلل في جهاز المناعة.. وهذه طرق العلاج

كتبت- آلاء نبيل:

الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول لجسم الإنسان ضد الأمراض والعدوى، وعندما يضعف يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى المتكررة.

وبحسب ما ذكره موقعي Healthsite، MayoClinic، إليك العلامات التحذيرية التي تنذر بحدوث خلل في الجهاز المناعي، وتتمثل فيما يلي :

تكرار الإصابة بالعدوى

ومنها نزلات البرد والانفلونزا، والالتهابات البكتيرية مثل التهاب الحلق، والتهابات المسالك البولية، والتهابات الجلد المتكررة، والإصابة بالفطريات مثل مرض القلاع، العدوى الفيروسية مثل الهربس والتهاب الكبد، جميعها يشير إلى وجود خلل وضعف في جهاز المناعة.

الإصابة بالتعب المزمن

يجب على البعض القلق عند الشعور بالتعب والإرهاق المستمر حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم.

بطء التئام الجروح

في حالة أن الجروح تأخذ وقت أكثر من المعتاد للشفاء يشير ذلك إلى وجود خلل في جهاز المناعة يجعل الأمر يستمر لفترة زمنية أطول.

حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي

ومن أبرزها الإسهال المزمن، والإمساك، وآلام البطن المتكررة.

مشاكل الجلدية المختلفة

الإصابة بشكل متكرر بالطفح الجلدي، والأكزيما، والتهابات الجلد المتكررة، يشير إلى عدم عمل الجهاز المناعة بكفاءة أكثر.

الحساسية المفرطة

عادة ما تظهر ردود فعل تحسسية شديدة تجاه المواد المهيجة، عند وجود خلل في جهاز المناعة وخروج الأمر عن السيطرة.

الأورام الحميدة والخبيثة

زيادة خطر الإصابة بالأورام الحميدة والخبيثة عادة ما يزداد لدى الحالات التي تعاني من ضعف المناعة مما يجعلها بكفاءة منخفضة، مما يسهل عمل الخلايا الخبيثة في الظهور.

أسباب خلل الجهاز المناعي:

1- العوامل الوراثية، هناك بعض الأشخاص يولدون بنظام مناعي ضعيف بسبب وجود خلل جيني.

2- العدوى، بعض الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) يمكن أن تدمر الجهاز المناعي.

3- كثر تلقي الأدوية، حيث تعمل بعض الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج الكيميائي على ضعف جهاز المناعي.

4- الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، وأمراض الكلى والكبد، يمكن أن تؤثر على وظيفة الجهاز المناعي.

5- سوء التغذية، نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية يمكن أن يضعف الجهاز المناعي.

6- كثرة التعرض إلى التوتر والإجهاد يتسبب في التأثير السلبي على جهاز المناعي، ويصيبه بالضعف.

7- يضعف الجهاز المناعي بشكل طبيعي مع التقدم في العمر.

علاجه

معالجة السبب الأساسي مثل علاج العدوى أو المرض المزمن الذي يسبب ضعف المناعة.

وصف الأدوية من الطبيب المختص التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي أو مكافحة العدوى.

الإعتماد على نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

الحصول على قسط كاف من النوم، لتجديد الطاقة وتعزيز الجهاز المناعي.

تجنب كثرة الشعور بالقلق و التوتر، و ممارسة تمارين تساعد على الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

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