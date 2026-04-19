كشفت دراسة أمريكية حديثة، إن كمية الصوديوم التي تتناولها يوميا قد تؤثر بشكل غير مباشر على صحة الدماغ.

وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة "علم الأحياء العصبي للشيخوخة" صلة محتملة بين استهلاك كميات كبيرة من الملح وتدهور الذاكرة.

كيف يؤثر الملح على الذاكرة؟

زيادة تناول الصوديوم ترتبط بانخفاض الذاكرة العرضية، وهو نوع الذاكرة المسؤول عن استرجاع التجارب الشخصية مثل مكان ركن السيارة أو أحداث الحياة المهمة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

هل يؤثر تناول الملح على الذاكرة عند البالغين؟

تابعت الدراسة أكثر من 1200 بالغ لمدة ست سنوات، ورصدت استهلاكهم للملح وأدائهم الإدراكي.



ما هي كمية الملح الصحية يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تقليل تناول الملح؟.. لن تتوقع الفوائد



ما تأثير ملح الطعام على صحة المفاصل؟.. أطباء يجيبون







وتم اختبار وظائف الدماغ كل 18 شهرا باستخدام تقييمات إدراكية مفصلة، وكشفت النتائج أن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من الصوديوم عانوا من تراجع أسرع في الذاكرة واسترجاع الأحداث الماضية.

هل يختلف تأثير الصوديوم على الدماغ بين الرجال والنساء؟

نفس التأثير لم يلاحظ لدى النساء، مما يشير إلى أن هناك اختلافات بيولوجية مرتبطة بالجنس في كيفية تأثير الصوديوم على الدماغ.

لماذا يضر ارتفاع نسبة الصوديوم بصحة الدماغ؟

ارتفاع ضغط الدم بعد الإفراط في تناول الملح يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، كما يؤدي الالتهاب في أنسجة المخ إلى تلف الخلايا العصبية والأوعية الدموية، مما يؤثر على توصيل الأكسجين والمغذيات.

كما أن الرجال لديهم أيضا مستويات أعلى من ضغط الدم، مما يعزز العلاقة بين الصوديوم ومخاطر صحة الدماغ.

هل يمكن للنظام الغذائي تقليل خطر مرض الزهايمر؟

النظام الغذائي يؤدي دورا حاسما في صحة الدماغ على المدى الطويل، لذا فإن تقليل تناول الصوديوم يمنع مرض الزهايمر.

ما أسباب مرض الزهايمر؟

ينشأ مرض الزهايمر من التراكم غير الطبيعي لبروتينات بيتا أميلويد أو اللويحات وبروتينات تاو المعروفة بالتشابكات العصبية التي تعيق التواصل بين الخلايا العصبية وتؤدي إلى موتها، وغالبا ما يبدأ المرض في الحصين ويؤثر على الذاكرة أولا.

ما هي كمية الملح المسموح بها يوميا؟

توصي الإرشادات الصحية بالحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 ملليجرام يوميا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح، لكن الكثيرين يتجاوزون هذا الحد دون علمهم من خلال الأطعمة اليومية.

ما هي أبرز الطرق التي تساعد على حماية الدماغ من مشكلات الذاكرة؟

تناول الأطعمة الطازجة بدلا من الأطعمة المصنعة.

قراءة ملصقات القيمة الغذائية بعناية بحثا عن الصوديوم المخفي.

يجب استخدام الأعشاب والتوابل بدلا من الملح لإضافة النكهة.

الحفاظ على رطوبة الجسم وضغط الدم.



