فيتامين د من الفيتامينات الأساسية الذائبة في الدهون، ويؤدي دورا محوريا في دعم صحة العظام والعضلات والجهاز المناعي، ورغم أهميته، نسبة كبيرة من الأشخاص حول العالم يعانون من نقصه بدرجات متفاوتة، وهو ما ينعكس سلبا على الصحة العامة.

ما العلاقة بين اضطرابات النوم وقلة النوم؟



وفقا لموقع "healthline"، يبرز الأرق كأحد الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين د، وهو اضطراب يتمثل في صعوبة النوم أو الاستمرار فيه، قلة مدة النوم وضعف جودته، إضافة إلى الشعور بالتعب خلال النهار رغم الحصول على قسط من الراحة، ويعود السبب إلى وجود مستقبلات لفيتامين د في مناطق من الدماغ مسؤولة عن تنظيم النوم، إضافة إلى دوره في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ.

ما أعراض نقص فيتامين د؟



في كثير من الحالات لا تظهر أعراض واضحة لنقص فيتامين د، لكن عند ظهورها تشمل:

الشعور بالتعب المستمر.

آلام العضلات.

ضعف العضلات.

آلام في العظام والمفاصل.

تقلبات الحالة المزاجية مثل الاكتئاب.

ومع استمرار النقص لفترات طويلة، تتأثر صحة العظام بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى الكساح لدى الأطفال ولين العظام لدى البالغين، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ما الأطعمة الغنية بفيتامين د؟



ما دور الأسماك الدهنية في تعزيز فيتامين د؟



وفقا لموقع "health"، الأسماك الدهنية من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين د، حيث توفر كميات مرتفعة تساعد على تغطية الاحتياج اليومي للجسم، كما أن السلمون والتونة والسردين من أهم هذه المصادر نظرا لاحتوائها على نسب عالية من هذا الفيتامين الضروري لصحة العظام.

هل يعد صفار البيض مصدرا جيدا لفيتامين د؟



لا يُستخدم صفار البيض في الطهي فقط، بل أيضا مصدرا مهما لفيتامين د، لذا يساعد استهلاكه في دعم الاحتياج اليومي من هذا الفيتامين.

كيف تساعد منتجات الألبان على توفير فيتامين د؟



توفر العديد من منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن كمية عالية من هذا الفيتامين المهم، لذلك يُنصح بقراءة الملصقات الغذائية للتأكد من وجود هذا الفيتامين المضاف، هذه المنتجات لا تزوّد الجسم بالكالسيوم فقط، بل تسهم أيضا في دعم صحة العظام عبر فيتامين د.

لماذا يُعتبر المشروم مصدرا طبيعيا لفيتامين د؟



يحتوي المشروم على فيتامين د خاصة الأنواع التي تتعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أثناء نموها، لذلك يساعد تناولها على تعويض نقص مستوياته.

