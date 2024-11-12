هذا ما تفعله "حدوتة" قبل النوم في طفلك- مفاجأة

تعتبر قراءة "حدوتة ما قبل النوم" من العادات الجميلة التي تربط بين الآباء وأطفالهم، وتوفر لهم لحظات من الهدوء والاسترخاء، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لهذه العادة فوائد صحية لصحة الطفل، وفقا لموقع "brightchamps".

فوائد قصص ما قبل النوم:

تعزيز مهارات القراءة واللغة

تشجع القراءة المنتظمة للطفل على حب القراءة وتنمي لديه شغفا بالكلمات، كما تُسهم في توسيع مفرداته اللغوية وتقوية قدرته على الفهم والاستيعاب.

تنمية الخيال والإبداع

تفتح القصص آفاقا واسعة أمام خيال الطفل وتشجعه على التفكير الإبداعي وحل المشكلات بطرق مبتكرة.

تعزيز الذكاء العاطفي

من خلال التعرف على شخصيات مختلفة، يتعلم الطفل التعرف على مشاعره ومشاعر الآخرين، ما يساعده على تطوير مهاراته الاجتماعية والعاطفية.

تحسين جودة النوم

تساعد القصص في تهدئة الطفل وتقليل التوتر، ما يُسهم في تحسين جودة نومه ويساعده على الاستيقاظ نشيطا في الصباح.

تطوير المهارات الصوتية

القراءة بصوت عال تساعد الطفل على تطوير مهارات النطق واللفظ، وتعزز وعيه بالأصوات والكلمات.

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