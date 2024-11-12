مشروب بسيط يقوي عضلة القلب.. احرص على وضعه في سفرتك

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك مشروبات تساعد على تقوية عضلة القلب، وذلك بفضل غناها بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك بعض المشروبات السحرية التي تعزز صحة القلب، مثل الماء، البنجر، وعصير الفواكه والخضروات.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الشاي الأخضر يُعتبر من أهم المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تحمي القلب والشرايين من التلف.

وأكدت رئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن الشاي الأخضر يساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة النافع منه، مما يوفر فوائد جمة للجسم.

كما قدمت عدة نصائح لتقوية عضلة القلب، ومنها:

- تناول الخضروات الورقية.

- تناول الأفوكادو.

- ممارسة الرياضة.

- شرب الكثير من الماء.

- الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة.

تناول المكسرات الغنية بالدهون الصحية.

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