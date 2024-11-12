حيلة فعالة للسيطرة على سكري الحمل- عليك اتباعها

أحد المخاطر التي تواجه الحوامل هو سكري الحمل، وهو ارتفاع في مستوى السكر في الدم يحدث أثناء الحمل، ولكن، هناك العديد من الطرق للوقاية من هذا المرض، ومن أبرزها اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ما هو سكري الحمل؟

سكري الحمل هو حالة طبية تظهر خلال فترة الحمل، حيث يرتفع مستوى السكر في الدم أكثر من المعدل الطبيعي.

بالرغم من أن هذه الحالة عادة ما تختفي بعد الولادة، إلا أنها تزيد من خطر إصابة الأم بالسكري من النوع الثاني في المستقبل، بالإضافة إلى بعض المضاعفات الصحية للجنين، وفقا لموقع "Medical Express".

طريقة "طبق السكري".. الحل الأمثل

توصي الجمعية الأمريكية للسكري باستخدام طريقة "طبق السكري" كأداة بسيطة وفعالة للمساعدة في تنظيم وجبات الحامل، تعتمد هذه الطريقة على تقسيم الطبق إلى ثلاثة أقسام:

وتتضمن الخضراوات غير النشوية: الفلفل، والسبانخ، والجزر، والبروكلي، والقرنبيط، وبراعم بروكسل، والهليون، والخيار، والفطر، والكوسة، والخضراوات الورقية، والباذنجان، والكرفس.

ويشمل البروتين الخالي من الدهون الدجاج من دون جلد، والديك الرومي، والبيض، والسلمون، والتونة، وقطع قليلة الدهون من اللحوم الحمراء، والبقول، والعدس، والمكسرات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

أما الكربوهيدرات المعقدة فتتضمن الأرز البني، والبرغل، والشوفان، والبطاطا الحلوة، والفواكه.

الأطعمة التي يجب تجنبها:

تشمل الأطعمة السكرية التي يجب تجنبها: الكعك، والبسكويت، والحلوى، والمعجنات الحلوة، والصودا، والآيس كريم، وعصير الفاكهة أو المشروبات السكرية.

كما ينصح بالامتناع عن الخبز الأبيض، والمعكرونة البيضاء، والكاتشاب.

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