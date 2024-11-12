5 توابل سحرية تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والسيطرة عليه

كتبت- نرمين ضيف الله:

لا تقتصر فوائد التوابل على إضفاء نكهة لذيذة لوجباتنا، بل تحتوي أيضًا على فوائد صحية متعددة، خاصة في تنظيم مستوى السكر في الدم، وهو أمر ضروري للوقاية من مضاعفات مرض السكري المنتشر بشكل متزايد.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أنّ هناك مجموعة من التوابل التي يمكنها المساهمة في تحسين مستويات السكر في الدم، مع التأكيد على أن هذه التوابل عوامل مساعدة وليست بديلًا للعلاج الطبي.

وكشفت الدكتورة نهلة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، التوابل المفيدة كما يلي:

1- القرفة

القرفة من أهم التوابل في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستوى السكر في الدم، ولكن يُنصح بتجنبها في حالة الإصابة بقرحة المعدة.

2- ورق اللوري

تتميز هذه العشبة بمضادات الالتهاب والأكسدة التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، وتساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.

3- الكركم

الكركم غني بمضادات الالتهاب والأكسدة التي تُحسن من وظائف البنكرياس وتساعد في إنتاج الأنسولين، ما يسهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، ويمكن إضافته إلى الأطعمة المشوية والشوربات.

4- الكمون

الكمون من التوابل الشائعة والمهمة، ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهابات، مما يحمي من مضاعفات السكري.

5- الحبهان (الهيل)

يحتوي الحبهان على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتُحسن من حساسية الأنسولين. يُمكن إضافته إلى الشوربة، الأرز، اللحوم، والخضروات.