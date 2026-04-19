أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المؤبد على متهم، بعد إدانته في واقعة خطف شاب والاستيلاء على أمواله بالإكراه بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجني عليه يفيد بتعرضه للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص، قاموا بتقييده والاستيلاء على أمواله تحت تهديد السلاح.

خطة استدراج محكمة

وكشفت التحريات أن المتهم "ط. ع" 22 عامًا، استدرج المجني عليه "ا. ا" 21 عامًا، بزعم تسليمه مبلغًا ماليًا مستحقًا له، إلى أحد المنازل، قبل أن يفاجأ بوجود آخرين قاموا بتقييده وإجباره على كشف الرقم السري الخاص ببطاقته البنكية.

سرقة مبالغ نقدية وإلكترونية

وأسفرت الجريمة عن الاستيلاء على 37 ألف جنيه نقدًا، بالإضافة إلى 67 ألف جنيه من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمجني عليه، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار.

ضبط المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، بهدف سرقة المجني عليه بالإكراه.