يلجأ كثيرون إلى عصير القصب كأحد أشهر المشروبات المنعشة في الشارع المصري في الصيف، ورغم فوائده العامة لغير المرضى.

ويحذر أحمد صلاح أخصائي التغذية من مخاطر على فئات معينة، خاصة مرضى السكري والكلى.

لماذا يمثل عصير القصب خطرا على مرضى السكري؟

يؤكد صلاح في تصريحات لمصراوي، أن عصير القصب يحتوي على نسب عالية جدا من السكريات البسيطة، التي يتم امتصاصها سريعا في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر، وصعوبة في السيطرة على معدل الجلوكوز، وزيادة خطر المضاعفات مثل اعتلال الأعصاب ومشاكل القلب.

ويضيف: "كوب واحد من عصير القصب قد يرفع السكر بشكل حاد، خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة".

كيف يؤثر عصير القصب على مرضى الكلى؟

ويوضح أخصائي التغذية أن مرضى الكلى بحاجة إلى نظام غذائي دقيق، وعصير القصب قد يسبب لهم:

- زيادة الحمل على الكلى بسبب احتوائه على سكريات ومعادن بنسب مرتفعة

- اضطراب في توازن السوائل داخل الجسم

- احتمالية ارتفاع نسبة البوتاسيوم في بعض الحالات

ويحذر صلاح: "الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تدهور وظائف الكلى، خاصة في المراحل المتقدمة من المرض".

متى يكون تناول عصير القصب أكثر خطورة؟

ويشير إلى أن الخطر يتضاعف عند تناوله بكميات كبيرة أو بشكل يومي، أو إذا كان المريض لا يلتزم بالعلاج أو النظام الغذائي، أو في حالة ضعف المناعة أو وجود أمراض مزمنة أخرى، وأيضا عند شراء العصير من أماكن غير نظيفة، ما يزيد خطر العدوى.

