نصائح ذهبية لتعزيز صحة القلب وإطالة العمر

يبحث الكثيرون عن طرق للحفاظ على شبابهم وصحتهم لفترة أطول.

وفي هذا الصدد، ذكر الطبيب الروسي يوري بيليكوف مجموعة من النصائح التي تساعد على إطالة العمر البيولوجي وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشار "بيليكوف" إلى أن العمر البيولوجي ليس بالضرورة مرتبطا بالعمر الزمني، فكثير من الأشخاص في الثمانين من العمر يتمتعون بصحة جيدة ونشاط، بينما يعاني البعض الآخر من مشكلات صحية في سن أصغر بكثير، وذلك يرجع إلى حالة الأوعية الدموية في الجسم، وكالة "فيستي رو" الروسية.

وشدد الطبيب على أن العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبا على صحة الأوعية الدموية هي:

قلة النشاط البدني.

الوزن الزائد.

ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول.

التدخين.

نصائح لإطالة العمر

وللحفاظ على صحة الأوعية الدموية وإطالة العمر البيولوجي، عليك اتباع النصائح التالية:

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي.

السيطرة على ضغط الدم والسكر.

أهمية مراقبة معدل النبض:

ولفت الطبيب إلى مراقبة معدل النبض، حيث أن ارتفاعه المستمر قد يكون مؤشرا على وجود مشكلات صحية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو أمراض القلب.

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