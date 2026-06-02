إعلان

نسرين طافش بفستان جذاب.. سر اللوك

كتب : شيماء مرسي

07:40 م 02/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 3 صورة
    أحدث ظهور لـ نسرين طافش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذي اختارته نسرين؟

ظهرت نسرين بفستان طويل "كت" باللون البيبي بلو مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر.

كيف اعتمدت نسرين مكياجها لإبراز ملامحها؟

اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

ما تسريحة الشعر التي أكملت بها نسرين إطلالتها؟

اختارت نسرين تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجريئة.

ما المجوهرات والإكسسوارات التي زينت بها نسرين إطلالتها؟

زينت نسرين إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وسلسلة وأسورة، بالإضافة إلى ساعة يد.

كيف نسقت نسرين حقيبة اليد مع إطلالتها؟

نسقت نسرين مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض.

لماذا يعد اللون البيبي بلو خيارا مثاليا لإطلالة أنيقة وناعمة؟

وفقا لـ "vocal"، يجمع اللون البيبي بلو بين الرقي والنعومة، ما يجعله مناسبا لمختلف الأذواق والمناسبات.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على إظهار البشرة بمظهر أكثر حيوية ونضارة، ويمكن ارتدائه في المناسبات النهارية والحفلات.

اقرأ أيضا:

4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026

20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في حفل "amfAR 2026"

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

نسرين طافش إطلالات النجمات الموضة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

20 صورة.. غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال
زووم

20 صورة.. غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال
مكالمة هاتفية لشيخ الأزهر تطفئ نار الثأر.. عائلتان في أبنوب تعفوان عن دماء
أخبار المحافظات

مكالمة هاتفية لشيخ الأزهر تطفئ نار الثأر.. عائلتان في أبنوب تعفوان عن دماء
من المزرعة إلى المستشفى.. ننشر أسماء 21 مصاباً بالتسمم في المنيا
أخبار المحافظات

من المزرعة إلى المستشفى.. ننشر أسماء 21 مصاباً بالتسمم في المنيا

تفاصيل القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة
حوادث وقضايا

تفاصيل القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة
البورصة تتجاهل قرار داو جونز للمؤشرات وترتفع بنهاية تعاملات جلسة اليوم
اقتصاد

البورصة تتجاهل قرار داو جونز للمؤشرات وترتفع بنهاية تعاملات جلسة اليوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل