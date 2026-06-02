انتقدت الإعلامية ريهام سعيد ما وصفته بالاهتمام الإعلامي الكبير بالفنانة الراحلة سهام جلال الذي جاء بعد وفاتها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تجاهلهم لها في حياتها وعدم حصولها على فرص تمثيل خلال حياتها، على حد قولها.

وقالت "سعيد" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "دلوقتي بقت مهمة وأخبارها في كل مكان؟ علشان ماتت خلاص ففي حاجة نتكلم فيها؟ علشان هنصور الجنازة والعزاء وهيدخل لنا دولارات؟".

وأضافت ريهام سعيد: "ياما كانت عايزه تظهر في فيديوهات وسوشيال ميديا وبتحاول تقول أنا أهو، بس للأسف التمثيل بالذات الناس بتتفق مين يشتغل ومين يقعد في البيت، طلبت المساعدة من الزملاء وهي عارفة إنه محدش بيساعد غير لو في مصلحة".

وتابعت: "بقت مهمة وأخبارها كتير بعد ما ماتت، بقت مهمة علشان ماتت، لكن وهي عايشة وسطينا بتحاول تقول أنا موهوبة وموجودة محدش عبرها، وخصوصًا إن اللي بيشتغل شغلنا ده مابيعرفش يشتغل حاجة تانية".

واختتمت الإعلامية ريهام سعيد قائلة: "لازم نموت عشان نتقدر، ياما خرجت محدش صورها بس دلوقتي ملمومين حوالين نعشها عشان يتسابقوا يصوروها وهي جثة. الله يرحمك، أكيد رحتي للأحسن والأعظم والأرحم".

اقرأ أيضًا:

بعد استدعائها.. توضيح مهم من ريهام سعيد بشأن حلقة "الكلاب الضالة"

بيان جديد من النهار بسبب حذف حلقة ريهام سعيد عن "كلاب الشوارع"

"الإعلاميين" تستدعي ريهام سعيد ومُعد "صبايا الخير" للتحقيق.. ما السبب؟