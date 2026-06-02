كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن طبيعة علاقته بالسيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق حسني مبارك، واصفًا إياها بأنها "علاقة جميلة" قائمة على القناعة المتبادلة والتفاهم الفني والثقافي.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي في بودكاست "رؤية جديدة" المذاع على قناة الشرق، حيث قال حسني: "هي عندها قناعة بيَّ، وأنا عندي قناعة بها، وهي تفهم فيما أقوم به، وامرأة تدرك الأمور الصحيحة التي أعتبرها أساسيات المجتمع".

وأضاف حسني أن مشاركة سوزان مبارك في الفعاليات الثقافية كانت مصدر فخر واعتزاز له، لكنه شدد على أن الرؤية والأفكار كانت دومًا نابعة منه شخصيًا، قائلًا: "لا توجد فكرة من خارجي، كلها أفكاري أنا".

وعند سؤاله عما إذا كان غياب دعم "سوزان مبارك" قد يشكل عائقًا أمام إنجازاته، أوضح حسني أن دعمها كان كبيرًا وشكَّل فارقًا، لكنه أشار إلى أن العائق الحقيقي كان دائمًا ماليًا، مؤكدًا: "أساس العمل يتحقق بالمبالغ التي تُصرف، وهي غير متوفرة".

وكشف الوزير الأسبق عن ابتكاره لآلية تمويل ذاتية تمثلت في تأسيس "صندوق التنمية الثقافية" الذي خُصص له 10% من إجمالي دخل وزارة الثقافة من أنشطتها المتنوعة، بما في ذلك المسرح والموسيقى والفنون الشعبية والآثار، والتي كانت تمثل النصيب الأكبر.