ظهرت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت أوبال سوشاتا في أحدث ظهور لها؟

أطلت أوبال بفستان طويل "كت" باللون الأزرق مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، كما يتميز أنه ضيق عند منطقة الخصر.

كيف اختارت أوبال مكياجها في هذه الإطلالة؟

اعتمدت أوبال مكياجا ترابيا، حث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وآي شادو باللون البني.

كيف صففت أوبال شعرها؟

تركت أوبال خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

ما الذي يميز إطلالات ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا؟

تشتهر ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالتها المميزة التي تخطف بها الأنظار، والتي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة.

