التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين.. 7 أسباب جديدة للاستبعاد

كتب : مصراوي

08:54 م 02/06/2026

التموين

كشفت مصادر مطلعة أن #وزارة_التموين أوقفت صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من #البطاقات_التموينية خلال الشهر الجاري، في إطار تطبيق محددات استحقاق الدعم التي تتم مراجعتها بصورة دورية وشهرية. وبدأت #وزارة_التموين صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات التموينية من خلال المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية، مع استمرار طرح السلع الأساسية بالأسعار الرسمية دون زيادات. وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن أسباب إيقاف بعض البطاقات تضمنت امتلاك المستفيد حصة تجارية في شركة، أو امتلاك سيارة فارهة حديثة، أو استيراد سيارة من الخارج باسمه، بالإضافة إلى امتلاك وحدة سكنية داخل مجمع سكني فاخر، ووجود محاضر ممارسة كهرباء، أو صرف معاش دون وجه حق، فضلًا عن تجاوز الحد المسموح به في الحيازة الزراعية وفقًا لمعايير استحقاق الدعم. وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم يمكنهم تسوية موقفهم مع الجهة المرتبطة بسبب الإيقاف، مشيرة إلى أن تحديث البيانات يتم بصورة تلقائية عقب إزالة سبب عدم الاستحقاق أو تصحيح البيانات المسجلة.

التموين السلع التموينية

