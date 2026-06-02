أطلت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الملابس التي اختارتها كارولين في هذه الإطلالة؟

ارتدت كارولين كروب توب "كت" باللونين الأسود والأبيض ونسقت معه بنطلون جينز واسع باللون الفاتح.

كيف اعتمدت كارولين المكياج الترابي لإبراز جمالها؟

اعتمدت كارولين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

ما الحذاء والحقيبة اللذان أكملا إطلالة كارولين؟

نسقت كارولين مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

كيف صففت كارولين شعرها في أحدث ظهور؟

اختارت كارولين أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.

لماذا يعد المكياج الترابي خيارا مثاليا لإطلالة طبيعية وأنيقة؟

يمنح المكياج الترابي المرأة مظهرا طبيعيا وأنيقا، كما أنه يبرز جمال الملامح دون مبالغة، ما يجعله خيارا مثاليا للإطلالات الهادئة والراقية.

ويمكن اعتماده في العمل، والجامعة، والمناسبات النهارية، والسهرات عند تنسيقه بشكل صحيح، وفقا لـ "messyblush".

