تُوجت السعودية ولاء عبد الله بلقب "ملكة جمال العرب 2026"، خلال حفل شهد حضورا لافتا لنجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة من مختلف أنحاء الوطن العربي، بينما حصدت المغربية ريم خطيب لقب الوصيفة الأولى، وسط منافسة قوية جمعت 11 متسابقة يمثلن عدة دول عربية في أجواء مميزة جمعت بين الأناقة والفخامة.

إطلالة أنيقة تخطف الأنظار في حفل التتويج



وظهرت خلال حفل التتويج بإطلالة مميزة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي، تميز بأنه مصنوع من خامة الساتان، ومزين بتطريزات لامعة، مع تصميم انسيابي أبرز أناقتها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، فيما تركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.



وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من عقد وحلق وخاتم.

بداية قوية تنتهي بلقب "ملكة جمال العرب"



كشفت ولاء، خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مشاركتها في المسابقة كانت الأولى لها في عالم مسابقات الجمال، مؤكدة أن بدايتها جاءت من خلال ترشيحها للقب ملكة جمال السعودية، قبل أن تخوض المنافسة على لقب ملكة جمال العرب.

وقالت إن جميع المتسابقات كن يمثلن بلدانهن العربية، معبرة عن سعادتها الكبيرة وفخرها بحصولها على اللقب بعد الوصول إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

لحظة التتويج



وعن شعورها بعد إعلان فوزها باللقب، أوضحت أن هدفها من المشاركة لم يكن مجرد الحصول على تاج أو لقب، بل توصيل رسالة مهمة لكل فتاة عربية، تؤكد أن المرأة قادرة على السعي وتحقيق أحلامها مهما واجهت من تحديات.



وتابعت أن المرأة العربية تمتلك القدرة على النجاح وصناعة مكانتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن التاج بالنسبة لها يمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية، وليس مجرد مظهر جمالي.



وأضافت: "فخورة وعاجزة عن وصف سعادتي بتمثيل المملكة العربية السعودية وحصولي على هذا اللقب الغالي، فالتاج مسؤولية كبيرة لتمثيل بنات جيلي والسعي لخدمة مجتمعي".

مشروع إنساني وراء اختيارها ملكة جمال العرب



كشفت عن المشروع الذي قدمته إلى لجنة التحكيم، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء اختيارها للتتويج بلقب "ملكة جمال العرب 2026".



وأوضحت أن المشروع الذي تعمل عليه ليس جديدا، بل بدأت تنفيذه منذ عام 2017، أي قبل مشاركتها في المسابقة بسنوات، مضيفة أن فكرتها انطلقت من اهتمامها بمجال السوشيال ميديا وعملها كمؤثرة رقمية.

السوشيال ميديا نقطة انطلاق الفكرة



وقالت إنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من مليون و500 ألف شخص، وهو ما دفعها إلى استغلال تأثيرها وشهرتها في تقديم مشروع يخدم المجتمع.



وأضافت أنها سعت من خلال المشروع إلى تحقيق حلمها في إنشاء مؤسسة خيرية تسويقية لدعم الأيدي العاملة والمشروعات الصغيرة، بهدف إيصال رسالة إنسانية ومجتمعية أوسع إلى العالم العربي.



دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة



وأوضحت تفاصيل المشروع، مشيرة إلى أنه يركز على دعم أصحاب المشروعات المنزلية والأعمال اليدوية "الهاند ميد"، خاصة الأسر المنتجة التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية اللازمة للتسويق لمنتجاتها.



وتابعت أنها تعمل على الترويج لمنتجاتهم ومساعدتهم في الوصول إلى الجمهور، سواء كانوا من مصممي العبايات أو أصحاب مشروعات العطور أو غيرها من المنتجات المنزلية الصغيرة، موضحة أن الكثير منهم لا يمتلكون محلات أو القدرة على تحمل تكاليف الإعلانات والتسويق.



وأضافت أنها كانت تتولى الحصول على المنتجات وتسويقها بنفسها عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حلم بدأ في السعودية وتخطط لتطويره عربيا



وأشارت إلى أن المشروع بدأ في نطاق محدود داخل السعودية، حيث كانت تسعى لدعم الأشخاص المحيطين بها والأسر المنتجة في مجتمعها المحلي، قبل أن تفكر لاحقا في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مختلف أنحاء الوطن العربي.



وأكدت أن هدفها هو تحويل المشروع إلى منصة عربية كبيرة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والأيدي العاملة، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

استغلال الشهرة لخدمة المجتمع



كما أوضحت أنها تعمل على هذا المشروع منذ سنوات، وليس مجرد فكرة حديثة مرتبطة بمسابقة الجمال، مؤكدة أن هدفها الأساسي لم يكن الربح المادي، بل دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يفتقرون إلى وسائل التسويق.



وأضافت أنها تؤمن بضرورة استغلال الشهرة والتأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة المجتمع وتقديم الدعم للآخرين، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل أحد أكبر أحلامها التي تسعى إلى تطويرها وتحقيقها على نطاق أوسع.

المرأة السعودية.. حضور قوي وتطور ملحوظ



وأشارت أيضا إلى التطور الكبير الذي شهدته المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن المرأة اليوم أصبحت قادرة على إثبات نفسها في مختلف المجالات والمهن.

كما أوضحت أنها لا تمثل المرأة السعودية فقط، بل تمثل المرأة العربية بشكل عام، مشيرة إلى أن دور المرأة اختلف كثيرا عن الماضي، وأصبح حضورها وتأثيرها واضحين في شتى المجالات.

مبادرة لدعم الأطفال من ذوي الهمم



وكشفت "ملكة جمال العرب 2026" عن اهتمامها بالمبادرات الإنسانية أيضا، موضحة أن تركيزها ينصب بشكل أساسي على دعم الأطفال من ذوي الهمم، من خلال مبادرات تهدف إلى توفير الدعم التعليمي والنفسي والمادي لهم، والعمل على دمجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع والمؤسسات التعليمية.



وأكدت إيمانها بأن كل طفل يستحق فرصة متساوية في التعليم والحياة الكريمة، مشددة على أهمية نشر قيم المحبة والسلام داخل المجتمع.

رسالة "ملكة جمال العرب" للفتيات العربيات



ووجهت ولاء رسالة إلى الفتيات العربيات، دعت فيها إلى الثقة بالنفس والسعي وراء الأحلام دون الالتفات إلى العقبات، مؤكدة أن التعليم والثقافة هما السلاح الحقيقي لبناء المجتمعات وتحقيق النجاح.



كما شددت على أهمية التمسك بالهوية العربية والقيم الأصيلة، معتبرة أن الجمال الحقيقي يكمن في الفكر الراقي، والأخلاق، والأثر الإيجابي الذي يتركه الإنسان في حياة الآخرين.

