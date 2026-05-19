5 صور ومعلومات عن إطلالة ريا أبي راشد

كتب : شيماء مرسي

07:30 م 19/05/2026
    ريا أبي راشد بفستان جذاب
    ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة
    ريا أبي راشد تخطف الأنظار بفستان أحمر أنيق
أطلت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الأحمر الذي ارتدته ريا أبي راشد؟

ظهرت ريا بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الأوف شولدر مصنوع من قماش الحرير ويتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، من تصميم
مصممة الأزياء "مرمر حليم".

كيف نسقت ريا أبي راشد مكياجها الجريء مع إطلالتها؟

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة خبيرة التجميل "ريهام خليفة".

كيف أضافت تسريحة ذيل الحصان لمسة أنيقة لإطلالة ريا أبي راشد؟

اختارت ريا تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تتماشى مع إطلالتها الساحرة، بواسطة "Al Sagheerparis".

ما تفاصيل مجوهرات Cartier التي زينت إطلالة ريا؟

زينت ريا إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم، من تصميم "cartier".

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "7Dogs".. أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX
تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "7Dogs".. أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX
