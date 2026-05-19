"ربنا بعتكوا نجدة ليا".. مسعفون يعيدون 1.4 مليون جنيه "أمانات" لمصاب بالدقهلية

كتب : أحمد جمعة

10:24 م 19/05/2026

كشفت هيئة الإسعاف المصرية تفاصيل واقعة إنسانية جديدة بمحافظة الدقهلية، بعد تعامل مسعفين مع مبلغ يُقدر بنحو 1.4 مليون جنيه عُثر عليه داخل سيارة أحد المصابين في حادث مروري، وتسليمه كاملًا إلى ذويه عقب تقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقل المصاب إلى المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي على طريق برقين – السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن إصابة قائدها بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بسيارة على متنها المسعفان إبراهيم السعيد محمد وأسامة صبح سعيد، حيث انتقلا إلى موقع الحادث وباشرا تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وتهدئة حالته تمهيدًا لنقله إلى المستشفى.

وخلال تقديم الخدمة الطبية، دار حوار بين المصاب وفريق الإسعاف، قال خلاله: "ربنا بعتكم لي نجدة من السماء.. شنطة العربية فيها مليون و400 ألف جنيه أمانة معكم".

وعلى الفور، قام المسعفان باستخراج الحقائب التي تحتوي على المبلغ المالي والتحفظ عليها، قبل نقل المصاب إلى مستشفى السنبلاوين العام لاستكمال العلاج.

وبعد الاطمئنان على الحالة الصحية للمصاب، جرى تسليم المبلغ كاملًا إلى شقيقه داخل المستشفى.

