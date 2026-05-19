أصدر محافظو أسوان، والأقصر، وقنا قرارات بحظر تشغيل عمال النظافة الميدانيين في الشوارع والميادين خلال ساعات الذروة الصيفية، وذلك حفاظاً على سلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع وضع خطط بديلة لتقسيم ورديات العمل لضمان عدم تأثر مستويات النظافة العامة.

أسوان: حظر العمل من 10 صباحاً حتى 6 مساءً

أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قراراً بوقف تشغيل عمال النظافة الميدانيين بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأوضح محافظ أسوان أن منظومة العمل الجديدة تعتمد على تقسيم الورديات إلى فترتين؛ تنتهي الصباحية في العاشرة صباحاً، وتبدأ المسائية اعتباراً من السادسة مساءً. ووجه رؤساء المراكز بضرورة توفير أوجه الرعاية للعاملين بالحدائق والمرافق العامة في المواقع المفتوحة لحمايتهم من الإجهاد الحراري.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف للتعامل مع أي إصابات بضربات الشمس، إلى جانب رفع درجة الاستعداد في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب لمواجهة أي أعطال طارئة.

الأقصر: تطبيق القرار حتى منتصف سبتمبر

وفي محافظة الأقصر، أصدر المهندس عبد المطلب عمارة قراراً بحظر تشغيل عمال النظافة الميدانيين من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يستمر تطبيق هذا القرار حتى تاريخ 15 سبتمبر القادم.

وتضمن قرار محافظ الأقصر توزيع ساعات العمل على فترتين؛ تنتهي الأولى في الحادية عشرة صباحاً وتبدأ الفترة المسائية من الخامسة مساءً، لضمان استمرار منظومة جمع ورفع المخلفات بكفاءة خارج أوقات الذروة، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة السياحية.

قنا: تعديل الفترات وتكثيف العمل الصباحي والمسائي

من جانبه، وجه اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بوقف العمل الميداني لجميع عمال النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً، تزامناً مع موجة الطقس الحار.

وأوضح الببلاوي أنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإعادة تنظيم ساعات العمل الرسمية وتدوير الفترات (الشيفتات)، بحيث يتم تكثيف العمل في الساعات الأولى من الصباح الباكر والفترات المسائية بعد غروب الشمس لتعويض فترة التوقف.

مناشدات للمواطنين بالتعاون

وناشد محافظو أسوان وقنا المواطنين بضرورة التعاون الإيجابي مع الأجهزة التنفيذية، عبر الالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات داخل الصناديق والحاويات المخصصة لها وفي المواعيد المحددة لجمعها، لتخفيف العبء عن كاهل العمال وتقليل فترات تواجد الصناديق ممتلئة في الشوارع.