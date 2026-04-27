لا تليق بالحدث ومزعجة للعين.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 27/04/2026
    كيت هدسون بإطلالة غير موفقة
    إيسان إلبا بإطلالة تشبه السجادة الحمراء
    جيني بفستان غير مناسب للحدث
    إيسان إلبا
    كيت هدسون
    جيني
    إيسان إلبا تتألق بفستان أحمر
    كلير دينز
    إيسان إلبا بمكياج ترابي قوي
    هيلاري داف
    هيلاري داف بفستان مزين بتطريزات

شهد حفل جوائز "Time 100" حضور عدد من أبرز نجمات الفن والموضة، حيث تنوعت الإطلالات بين الأناقة والجرأة، لكن بعض الفساتين جاءت غير موفقة على السجادة الحمراء، سواء من حيث التصميم أو التنسيق أو الألوان.

فيما يلي، أسوأ إطلالات النجمات في الحفل، وفقا لموقع "thelist".

هيلاري داف

اختارت الممثلة والمغنية الأمريكية هيلاري داف فستانا شفافا من توقيع مصممة الأزياء آنا أكتوبر بقصة حورية البحر، ضيق على الجسم، ورغم جرأة التصميم، فإن اللون الأصفر البيج للفستان لم ينسجم مع لون بشرتها، ما جعل مظهرها يبدو باهتا.

جيني

ظهرت مغنية البوب الكورية جيني بإطلالة من توقيع دار الأزياء “سكياباريلي”، إلا أن الفستان جاء بتصميم غير متناسق، حيث تميز بجزء علوي ضيق بتفاصيل لافتة، مع قماش شفاف يغطي منطقة البطن، وتنورة مخملية ضيقة، وظهرت الإطلالة مربكة بصريا.

كلير دينز

اختارت الممثلة الأمريكية كلير دينز فستانا مليئا بالتفاصيل، جمع بين الأقمشة الشفافة والتطريزات اللامعة، ما جعل الإطلالة تبدو مزدحمة وتشتت الانتباه ومزعجة للعين.


ورغم أن الفستان جاء محدد الخصر نسبيا، إلا أن القصة لم تكن موفقة بما يكفي لتناسب أجواء السجادة الحمراء.

كيت هدسون

ظهرت الممثلة الأمريكية كيت هدسون بفستان أسود نسقته مع جوارب وقفازات جلدية باللون نفسه، ما جعل الإطلالة تبدو داكنة بعيدا عن الاحتفال على السجادة الحمراء.

ورغم جرأة فتحة الصدر، إلا أن التصميم العام جاء أقرب إلى الملابس اليومية، هذا الاختلاف جعل الظهور أقل انسجاما مع أجواء المناسبات الكبرى.

إيسان إلبا

اختارت إيسان إلبا، خبيرة التجميل وسيدة الأعمال، فستانا أحمر، بتصميم ضيق عند الخصر مع وجود حزام عند منطقة الخصر، لكنه جاء بلون مشابه تماما للسجادة الحمراء، ما جعل إطلالتها باهتة لا تُليق بالحدث.

اقرأ أيضا:

صلعاء وبدون أسنان.. من هي عارضة الأزياء ميلاني جايدوس؟

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها

غير موفقة على السجادة الحمراء.. أسوأ إطلالات حفل تيفاني آند كو 2026


