قبل انطلاق الدورة الجديدة.. أغرب إطلالات حفل ميت جالا لعام 2025

كتب : شيماء مرسي

09:30 م 26/04/2026
    ريهانا فينتي
    لا لا أنتوني
    إيما تشامبرلين
    تيانا تايلور
    إيجو نوديم

من المقرر إقامة حفل ميت جالا لعام 2026 يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026، ومن المعروف أن النجمات في هذا الحدث يتميزن بإطلالات جذابة وأنيقة، لكن أحيانا يظهر بعضهن بإطلالات غريبة وخارجة عن المألوف.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أغرب إطلالات النجمات في حفل ميت جالا لعام 2025، وفقا لـ "فوج".

ريهانا فينتي

أطلت النجمة الأمريكية ريهانا فينتي بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة، ونسقت معه جاكيت قصير بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا.

كولمان دومينجو

ظهر النجم الأمريكي كولمان دومينجو بفستان طويل باللون الأزرق مصنوع من الساتان مزينا بتطريزات لامعة باللون الفضي من الأعلى.

إيما تشامبرلين

ظهرت اليوتيوبر الأمريكية إيما تشامبرلين بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

لا لا أنتوني

تألقت النجمة الأمريكية لا لا أنتوني بجمبسوت باللون الأسود مصنوع من الساتان بقصة "الكب" ومزود بإكستنشن باللون الفضي كبير الحجم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

تيانا تايلور

ارتدت المغنية الأمريكية تيانا تايلور بدلة باللون الرصاصي ونسقت أسفله توب باللون الأحمر وإكستنشن غريب بنفس اللون؟

إيجو نوديم

ظهرت الممثلة الأمريكية إيجو نوديم بفستان طويل مكونة من بليزر وجيب مصنوع من الحرير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

حفل ميت جالا ريهانا فينتي كولمان دومينجو

