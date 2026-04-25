إعلان

بنقشة "جلد النمر".. هكذا نسقت جومانا مراد إطلالتها

كتب : أسماء مرسي

07:01 م 25/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جومانا مراد تتألق بنقشة التايجر
  • عرض 3 صورة
    جومانا مراد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة جومانا مراد، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف جاءت الإطلالة؟

اختارت جومانا إطلالة موحدة من حيث النقشة، حيث ارتدت جمبسوت ضيقا بنقشة النمر أبرز رشاقة قوامها وأضفى على مظهرها طابعا جريئا ومميزا.

وجاء التصميم متناسقا في تفاصيله بأسلوب يجمع بين البساطة والجرأة معا.

ولإكمال إطلالتها، أضافت لمسة من الفخامة عبر ارتداء "كارديجان" بنفس النقشة والخامة، ما منح اللوك تناغما أنيقا.

ما تفاصيل المكياج والشعر؟

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها بألوان النيود، ما أبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ماذا عن الإكسسوارات والحذاء؟

ونسقت مع اللوك حذاء طويل مصنوعا من خامة الجلد باللون البرجندي، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

ما مميزات نقشة النمر في عالم الموضة؟

وفقا لموقع "locketandstorm"، نقشة النمر من أكثر النقوشات المميزة التي تمنح الإطلالة جرأة وتميزا، كما أنها تضيف لمسة فاخرة إلى اللوك، كما تتميز بسهولة تنسيقها في عالم الموضة، حيث يمكن تنسيقها مع ألوان محايدة مثل الأسود أو الأبيض للحصول على مظهر متوازن.

وتمنح هذه النقشة شعورا بالثقة بالنفس والحضور القوي، كما أنها لا ترتبط بموسم معين، مما يجعلها خيارا عمليا يمكن ارتداؤه في مناسبات مختلفة سواء في الإطلالات اليومية أو الرسمية.

إطلالات النجمات جومانا مراد

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان