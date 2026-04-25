ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف جاءت إطلالة الفنانة بشرى في أحدث ظهور لها؟

أطلت بشرى بإطلالة مميزة، حيث اختارت بدلة باللون الأخضر اللامع أضفت عليها لمسة أنيقة وجذابة.

ونسقت معها توبا باللون الأبيض، ما منح الإطلالة بساطة أبرز أناقتها بشكل ناعم.

البدلة من توقيع مصممة الأزياء نرمين مختار.

ما تفاصيل المكياج والشعر الذي اعتمدته بشرى في ظهورها الأخير؟

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل مي مقلد، ما منحها إطلالة ناعمة ومحددة الملامح.

كما تركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين بشكل طبيعي، بواسطة المصفف عادل الطيب.

ما دور الحذاء الفضي في إكمال إطلالة بشرى؟

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيقا باللون الفضي اللامع، ما جاء متناغما مع لون البدلة وأكمل مظهرها بشكل جذاب.

كيف زُينت بشرى إطلالتها بالمجوهرات؟

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.





