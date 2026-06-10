تألقت الفنانة أسيل عمران، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل اللوك

اختارت أسيل جاكيت جينز مزينا بنقوشات مميزة أضفت لمسة جذابة على مظهرها.

ونسقت معه توبا وبنطلونا باللون الأسود، ما منح إطلالتها قدرا من التناسق والبساطة، وأبرز تفاصيل الجاكيت بشكل لافت.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي، أضفت مزيدا من الرقي والنعومة على مظهرها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط وأسورة.

لماذا يعد الجينز القطعة الأكثر عملية في خزانة الملابس؟

وفقا لموقع "makeyourownjeans"، يتميز الجينز بسهولة تنسيقه مع العديد من القطع، كما يتناسب مع مختلف الألوان والخامات، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يبحثون عن إطلالات متنوعة دون مجهود كبير، كما يناسب مختلف المناسبات والأوقات، الأمر الذي يجعله من القطع الأساسية التي لا غنى عنها في خزانة الملابس.

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