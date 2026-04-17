أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" اختيارها سفيرة لدار الأزياء العالمية، وذلك بفضل لنجاحها وتألقها في عالم الموضة، حيث اشتهرت بإطلالاتها التي تمزج بين البساطة والفخامة وتخطف بها الأنظار باستمرار.

فيما يلي، أجمل إطلالتها التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي:

فستان أسود.. كيف جمعت بين الجرأة والأناقة؟

تألقت ياسمينا بفستان أسود طويل من توقيع "ديور"، جاء بقصة الكب وتصميم انسيابي أبرز قوامها، بتنسيق من المصمم اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت مكياجا قويا مع أحمر شفاه أحمر، وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت اللوك بمجوهرات فاخرة من "شوبارد".

فستان نبيتي.. ما سر الإطلالة الجذابة؟

اختارت فستانا طويلا باللون النبيتي من تصميم مرمر حليم، تميز بقصة الكب وفتحة ساق عالية وإضافة إكستنشن عند الكتف، واعتمدت مكياجا ناعما مع إبراز العيون، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت كلاتش ذهبي أنيق من علامة "أختين".

فستان فضي لامع.. كيف خطفت الأضواء؟

ظهرت بفستان طويل أوف وايت لامع بتصميم أنيق، مع مكياج قوي وتسريحة شعر مرفوع، ما منحها إطلالة عصرية لافتة ومليئة بالفخامة.

فستان وردي.. إطلالة أنثوية ناعمة؟

تألقت بفستان وردي أنيق بقصة انسيابية على الجسم، مع مكياج جريء وتسريحة شعر منسدلة، وزينت إطلالتها بمجوهرات ناعمة شملت أقراطا وأسورة وساعة يد.

فستان بطابع فرعوني.. كيف جمعت بين التاريخ والموضة؟

خطفت الأنظار بفستان مستوحى من الحضارة الفرعونية من تصميم نور عزازي، جاء باللون الأوف وايت مع تطريزات ذهبية وفضية، وأكملت الإطلالة بتسريحة ذيل حصان عالية ومجوهرات ذهبية.

فستان أحمر.. إطلالة كلاسيكية بلمسة عصرية؟

ظهرت بفستان أحمر طويل بتصميم انسيابي واسع من الأسفل، مع مكياج نيود وتسريحة شعر بسيطة، وزينت اللوك بمجوهرات ناعمة من أقراط طويلة وخاتم أنيق.

