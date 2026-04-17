بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد التي أثارت الجدل

كتب : أسماء مرسي

01:19 م 17/04/2026 تعديل في 02:14 م
    20 إطلالة لياسمينا العبد بعد «ديور».. هل تجاوزت حدود الأناقة؟
    بعد اختيارها سفيرة لـ«ديور».. ياسمينا العبد بإطلالات تشعل الجدل
    بعد اختيارها سفيرة «ديور».. ياسمينا العبد بإطلالات تخطف القلوب
    بعد تعاونها مع «ديور».. ياسمينا العبد تخطف الأنظار بإطلالات جريئة
    بعد لقب سفيرة «ديور».. ياسمينا العبد تشعل السوشيال بإطلالاتها
    من الأناقة للجرأة.. ياسمينا العبد تشعل التريند بعد «ديور»
    ياسمينا العبد تتصدر التريند بعد لقب سفيرة «ديور» بإطلالات لافتة
    ياسمينا العبد حديث السوشيال بعد «ديور».. إطلالات تثير الجدل
    ياسمينا العبد تخطف الأضواء بعد «ديور».. إطلالات بين الإعجاب والانتقاد
    بعد انضمامها لـ«ديور».. ياسمينا العبد بإطلالات غير تقليدية تثير الجدل
    ين الأناقة والجرأة.. ياسمينا العبد حديث الجمهور بعد «ديور»
    ياسمينا العبد سفيرة «ديور» الجديدة.. إطلالات تثير الانقسام

أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" اختيارها سفيرة لدار الأزياء العالمية، وذلك بفضل لنجاحها وتألقها في عالم الموضة، حيث اشتهرت بإطلالاتها التي تمزج بين البساطة والفخامة وتخطف بها الأنظار باستمرار.

فيما يلي، أجمل إطلالتها التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي:

فستان أسود.. كيف جمعت بين الجرأة والأناقة؟

تألقت ياسمينا بفستان أسود طويل من توقيع "ديور"، جاء بقصة الكب وتصميم انسيابي أبرز قوامها، بتنسيق من المصمم اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت مكياجا قويا مع أحمر شفاه أحمر، وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت اللوك بمجوهرات فاخرة من "شوبارد".

فستان نبيتي.. ما سر الإطلالة الجذابة؟

اختارت فستانا طويلا باللون النبيتي من تصميم مرمر حليم، تميز بقصة الكب وفتحة ساق عالية وإضافة إكستنشن عند الكتف، واعتمدت مكياجا ناعما مع إبراز العيون، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت كلاتش ذهبي أنيق من علامة "أختين".

فستان فضي لامع.. كيف خطفت الأضواء؟

ظهرت بفستان طويل أوف وايت لامع بتصميم أنيق، مع مكياج قوي وتسريحة شعر مرفوع، ما منحها إطلالة عصرية لافتة ومليئة بالفخامة.

فستان وردي.. إطلالة أنثوية ناعمة؟

تألقت بفستان وردي أنيق بقصة انسيابية على الجسم، مع مكياج جريء وتسريحة شعر منسدلة، وزينت إطلالتها بمجوهرات ناعمة شملت أقراطا وأسورة وساعة يد.

فستان بطابع فرعوني.. كيف جمعت بين التاريخ والموضة؟
خطفت الأنظار بفستان مستوحى من الحضارة الفرعونية من تصميم نور عزازي، جاء باللون الأوف وايت مع تطريزات ذهبية وفضية، وأكملت الإطلالة بتسريحة ذيل حصان عالية ومجوهرات ذهبية.

فستان أحمر.. إطلالة كلاسيكية بلمسة عصرية؟

ظهرت بفستان أحمر طويل بتصميم انسيابي واسع من الأسفل، مع مكياج نيود وتسريحة شعر بسيطة، وزينت اللوك بمجوهرات ناعمة من أقراط طويلة وخاتم أنيق.

اقرأ أيضا:

كيف خطفت ناهد السباعي الأنظار بإطلالة بوهيمية في الفيوم؟

بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقت هنا الزاهد إطلالتها؟

ياسمينا العبد موضة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صعق وسقوط من ارتفاع.. وفاة عامل خلال تجهيز حفل في نادٍ جماهيري بالإسكندرية
أخبار المحافظات

صعق وسقوط من ارتفاع.. وفاة عامل خلال تجهيز حفل في نادٍ جماهيري بالإسكندرية

ياسمين عبدالعزيز وشيرين رضا وبسنت شوقي بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي-
زووم

ياسمين عبدالعزيز وشيرين رضا وبسنت شوقي بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي-
المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
أخبار السيارات

المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
صعيدية وعائلتها تقبلت الأمر بعد 20 عاما.. حكاية فايزة حيدر أول مصرية تدرب
كرة نسائية

صعيدية وعائلتها تقبلت الأمر بعد 20 عاما.. حكاية فايزة حيدر أول مصرية تدرب
"الصحة" تعلن نجاح زراعة الكبد بتقنيات الطب "عن بُعد"
أخبار مصر

"الصحة" تعلن نجاح زراعة الكبد بتقنيات الطب "عن بُعد"

بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري