شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر إنستجرام مجموعة صور جديدة من جولتها في محافظة الفيوم، حيث لفتت الأنظار بإطلالة هادئة تعكس روح الطبيعة وسحر الأماكن المفتوحة، في أجواء يغلب عليها الطابع البسيط والمريح.

وجاءت إطلالتها بأسلوب كاجوال يميل إلى البوهيمية الهادئة، إذ ارتدت تيشيرت بلون أوف وايت مع بنطال واسع بدرجات البيج الترابية، ما منحها مظهرًا متناغمًا مع أجواء الصحراء والمياه في الفيوم.

وأكملت اللوك بإكسسوارات متعددة من الأساور والخواتم التي أضفت لمسة عفوية غير متكلفة، إلى جانب بندانا على الرأس وشعر منسدل زاد من إحساس الحرية والأنوثة البسيطة.

كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية، ليعكس حالة من الصفاء والهدوء، بما يتناسب مع أجواء الرحلات والاسترخاء بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.

لماذا اختارت درجات البيج في إطلالتها الكاجوال؟

وجاءت إطلالتها بأسلوب كاجوال يميل إلى البوهيمية الهادئة، إذ ارتدت تيشيرت بلون أوف وايت مع بنطلون واسع بدرجات البيج الترابية، ما منحها مظهرًا متناغمًا مع أجواء الصحراء والمياه في الفيوم.

وأكملت اللوك بإكسسوارات متعددة من الأساور والخواتم التي أضفت لمسة عفوية غير متكلفة، إلى جانب بندانا على الرأس وشعر منسدل زاد من إحساس الحرية والأنوثة البسيطة.

هل يساهم المكياج الناعم في إبراز الملامح الطبيعية أكثر؟

كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية، ليعكس حالة من الصفاء والهدوء، بما يتناسب مع أجواء الرحلات والاسترخاء بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.

دلالة اللون البيج في عالم الموضة

بحسب "فوج" اللون البيج من أكثر الألوان هدوءًا واتزانًا في عالم الموضة، إذ يرمز إلى البساطة والرقي والارتباط بالطبيعة.

ويعكس في الإطلالات إحساسًا بالراحة النفسية والدفء، كما يمنح مظهرًا أنيقًا دون مبالغة.

كما يُعتبر البيج من الألوان المحايدة التي يسهل تنسيقها مع مختلف الدرجات، خصوصًا الأبيض والبني والألوان الترابية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للإطلالات النهارية والرحلات والأماكن المفتوحة.

