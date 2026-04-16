بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقت هنا الزاهد إطلالتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

09:19 م 16/04/2026
    هنا الزاهد (2)
    هنا الزاهد (1)
    هنا الزاهد (3)
    هنا الزاهد (4)

تألقت هنا الزاهد بإطلالة كاجوال عصرية تمزج بين البساطة والأناقة، حيث ظهرت بملابس باللون الأبيض جاءت بتصميم ضيق أبرز رشاقتها، وجاء ذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

ونسّقت معها نظارة شمسية عصرية وإكسسوارات ناعمة، مع حقيبة أنيقة أضافت لمسة فخامة هادئة، بينما انسدل شعرها بحرية ليكمل اللوك بأسلوب طبيعي جذاب.

ما دلالة اللون الأبيض في عالم الموضة؟

بحسب "فوج" اللون الأبيض يرمز للنقاء والبساطة والأناقة الهادئة، ويُعد من الألوان الأساسية التي تمنح الإطلالة لمسة راقية ومنعشة، خاصة في الإطلالات اليومية.

لماذا يُعتبر الأبيض اختيارًا مثاليًا للإطلالات الكاجوال؟

لأنه سهل التنسيق مع مختلف الألوان والإكسسوارات، كما يعكس إحساسًا بالراحة والبساطة دون فقدان الأناقة.

كيف أضافت الإكسسوارات لمسة مميزة؟

النظارة الشمسية العصرية والإكسسوارات الناعمة عززت من بساطة الإطلالة، بينما أضفت الحقيبة لمسة أنيقة متوازنة دون مبالغة.

ما سر جاذبية هذه الإطلالة؟

الاعتماد على تصميم بسيط بلون موحد مع تفاصيل ناعمة، جعل اللوك يبدو عصريًا ومريحًا، وفي الوقت نفسه أنيقًا ولافتًا للنظر.

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
"في حتة تانية".. حسن شحاتة يكشف كواليس علاقته بـ محمد أبوتريكة
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
